شهرداری ورامین قهرمان لیگ برتر تکواندو ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم دور برگشت لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور در حالی شامگاه پنج شنبه پیگیری شد که پس از پایان دیدارهای این هفته، تکلیف قهرمان این فصل لیگ برتر تکواندو مشخص می شد.

تیم شهرداری ورامین پیش از مصاف با پاس قوامین در هفته نهم دور برگشت، صدرنشین لیگ برتر تکواندو بود و تلاش داشت تا با برتری مقابل پاس، برای دومین سال متوالی بر سکوی قهرمانی لیگ بیاستد.

تیم شهرداری ورامین طی سال های اخیر به عنوان قدرت اول تکواندو ایران و آسیا شناخته شده و توانست در عرصه های داخلی و بین المللی به موفقیت های خوبی برسد.

نماینده تکواندو ورامین، چندی پیش توانست در مسابقات جام باشگاه های آسیا به قهرمانی برسد و برای دومین سال متوالی بر قله تکواندو آسیا ایستاده و افتخار بزرگی را برای ایران و دیار ۱۵ خرداد کسب کند.

تیم شهرداری ورامین در هفته هشتم لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور صبح امروز توانسته بود تیم یاسین پیشرو قم را شکست داده و در یک قدمی کسب جام قرار بگیرد.

شاگردان پیام خانلرخانی که تیم دانشگاه آزاد اسلامی را در تعقیب خود می دیدند، چاره ای جز برتری مقابل پاس قوامین که یکی از تیم های خوب این فصل لیگ برتر تکواندو است، نداشتند.

دیدار فینال گونه تیم های شهرداری ورامین و پاس قوامین در نهایت با نتیجه پنج بر سه به سود شاگردان پیام خانلرخانی به پایان رسید و نماینده تکواندو ورامین برای دومین سال متوالی بر سکوی قهرمانی ایستاد.