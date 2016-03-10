به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم درختکاری اهالی فرهنگ و هنر به همت سازمان حفاظت محیط زیست، انجمن هنرمندان حامی محیط زیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، علی ربیعی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی، علیرضا تابش مدیر بنیاد سینمایی فارابی، محمدعلی زم معاون منطقه آزاد کیش، فرهاد توحیدی دبیر پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز، محمدرسول صادقی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جمعی از هنرمندان و ۷۰ کودک کار صبح روز پنجشنبه ۲۰ اسفند ماه در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

این مراسم با پخش کلیپی از سخنان رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور درباره اهمیت حفاظت از محیط زیست آغاز شد.

در این مراسم معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ضمن خیرمقدم گفتن به مهمانان به کودکان کار حاضر در سالن گفت: بچه ها محیط زیست برای شماست و هر کسی که این طبیعت را آلوده کند، حق شما را پایمال کرده است. از این که امروز آمدید برای ما درخت بکارید و به ما یادآوری کنید که چقدر درخت و محیط زیست و حفاظت از جنگل ها اهمیت دارد تشکر می کنم.

وی افزود: زیبایی های طبیعت در ترمیم زخم ها و دردها بسیار تاثیر دارد تا آنجا که امروز به صراحت پزشکان می گویند به جای یک قرص تنظیم فشار خون یک ساعت در جنگل راه بروید. نباید از یاد ببریم که ارتباط با طبیعت بسیاری از فشارها و استرس ها را کاهش می دهد و از شما جوانان عزیز که برگشتید و زندگی را ادامه دادید، بسیار ممنونم.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با خطاب قرار دادن هنرمندان گفت: از شما تشکر می کنم که در این مراسم حضور پیدا کردید و از زوایای مختلف درباره محیط زیست صحبت کردید تا ما را بیدار و هوشیار نگه دارید.

وی از مسئولان حاضر در این جلسه تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه ای ازآقای ربیعی وزیر محترم کار دارم که همیشه با ما همکاری داشته اند و همچنین از آقای زم معاون مناطق آزاد کیش که مساله طبیعت برایشان بسیار اهیمت دارد.

ابتکار با بیان اینکه در دولت یازدهم در زمینه محیط زیست اقدامات بسیاری انجام داده است، گفت: من فقط می توانم از سه اقدامی که خوشبختانه به نتیجه رسیدند، صحبت کنم زیرا بسیاری از مسائل و مشکلاتی که ما با آنها رو به رو هستیم در طولانی مدت قابل حل هستند.

وی ادامه داد: دولت یازدهم با درایت آقای روحانی رئیس جمهور بیش از دو سال است که در زمینه نجات دریاچه ارومیه کار و برنامه هایی را تدوین کرده است و امروز با خوشبختی اعلام می کنیم حاصل این تلاش های جمعی که صورت گرفته این است که برای اولین بار بعد از ۱۵ سال افت تراز دریاچه ارومیه متوقف شده است.

وی ادامه داد: آخرین گزارش ها حاکی از آن است که این تراز اندکی هم افزایش پیدا کرده است و این اتفاق به دلیل اقدامات مختلف از جمله اصلاح روش آبیاری کشاورزی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: چهار ماه بعد از استقرار دولت یازدهم، تولید بنزین آلوده پتروشیمی متوقف و توزیع این بنزین از سال ۹۳ کاملا متوقف شده است و از همان دوره بنزین استاندارد پخش شده است. این فقط یکی از برنامه های جلوگیری از آلودگی هواست. امروز به طور قاطع اعلام می کنیم که با همه مشکلاتی که داشتیم و ۱۷ روز هوای آلوده ای که در شهر های بزرگ داشتیم امسال نسبت به سال ۹۲ وضعیت هوا بهتر است.

ابتکار ادامه داد: مبارزه با تخلفات شکار، صید و حیوان آزاری سازمان حفاظت زیست به صورت جدی وارد شده است با همکاری نهادهای مردم نهاد، جنبش هایی داریم که شکارچیان اسلحه خودشان را کنار بگذارند و به ترویج فرهنگ آزادسازی حیوانات کمک کنند.

وی همچنین گفت: برنامه ملی حفاظت محیط زیست از جمله از یوزپلنگ و پلنگ ایرانی، خرس سیاه... اقداماتی بوده که به دنبال آن قانونی را در خصوص جلوگیری از حیوان آزاری به مجلس ارائه دادیم که در حال بررسی است. امیدواریم که مجلس بعدی با محیط زیست همکاری و همراهی بیشتری داشته باشد و درختی که امروز می کارید مردم ایران ثمره آن را در سال های آینده ببینند.

از جشنواره فیلم سبز حمایت می کنم

در ادامه مراسم علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: همه ما مسئول هستیم، من واقعا رنج می برم از این که فردی به دیگری می گوید، تنها تو مسئول هستی. من بیست ضرب المثل را برای سنجش مسئولیت به تهرانی ها دادم اولین ضرب المثل در آمد که «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من»

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که ما در این جامعه می خواهیم زندگی کنیم و انتظار داشته باشیم همه چیز درست پیش برود.

وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی خطاب به هنرمندان گفت: قطعا همه شما هنرمندان تاثیرگذار هستید و ما با شما زندگی کرده ایم بنابراین نگویید که چرا از ما کمک می خواهید. من به فرهاد توحیدی قول می دهم که به جشنواره فیلم سبز کمک کنم.

ربیعی ادامه داد: همه ما باید احساس مسئولیت فردی مان را تقویت کنیم. من دولت روحانی را فروتن می دانم، آدم فروتن کسی است که چیزی را که نمی داند، بگوید نمی دانم.

باید به حفاظت از محیط زیست بیشتر بیاندیشیم

در ادامه این مراسم فرهاد توحیدی دبیر پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز نیز گفت: یکی از جاهایی که من بسیار نگران آن هستم و خوشبختانه خانم ابتکار به شدت در حال تلاش است که اتفاقی برای آن نیافتد، جنگل های هیرکانی است، خیلی آهسته داریم سیصد هکتار آن را زیر آب می کنیم. سدسازی در جهان هم در حال منسوخ شدن است. همه در حال بازگشت به رنسانس هستند و فعلا دولت امید در حال مقاومت است و قرار است ارتفاع آن را کم کنند و شاید ۹۰ هکتار آن زیر آب برود.

وی عنوان کرد: همانطور که می دانید دولت به اندازه کافی محیط بان ندارد و نمی تواند مامور داشته باشد تا مناطق حفاظت شده خودش را کنترل کند. تنها چاره این است که همه شهروندان درگیر آن شوند.

توحیدی ادامه داد: حفاظت از محیط زیست باید به یک امر وجدانی تبدیل شود. ما همه در رویای سرزمین سبز هستیم، هر مجالی که پیدا می کنیم به یک محیط سبز پناه می بریم. اگر زمین گرم شود، با آب شدن یخ های قطب جنوب برخی از کشورهای ساحلی به زیر آب خواهند رفت. این هشداری برای ماست که به حفاظت از محیط زیست بیشتر بیاندیشیم.

توحیدی با اشاره به این که جشنواره فیلم سبز در اواخر اردیبهشت ماه برگزار می شود با اشاره به مدیران بخش های مختلف جشنواره گفت: در جشنواره بین المللی فیلم سبز جعفر صانعی مقدم مشاور عالی سیاست گذاری جشنواره، محمد مهدی قربان پور مدیر بخش سینمای ایران ، بهمن آقایی مدیر بخش سینمای بین الملل ، امیر عابدی تجسمی و عضو شورای سیاست گذاری هستند.

وی ادامه داد: امروز ۲۰ اسفند ماه است اما هیچکس احساس نمی کند که ما در اسفند ماه هستیم و تصورها بر این است که در میانه اردیبهشت ماه ایستادیم و من هر روز که از خانه بیرون می آیم نگران برف های شمیران هستم. در حال حاضر هفت هشت سال هست که برف های توچال به مرداد ماه نمی رسد.

قلب آرام جشنواره بین المللی فیلم سبز به تپش افتاده است

در ادامه این مراسم مهدی توحیدپور دبیر اجرایی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ضمن تشکر و تقدیر از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و هنرمندان گفت: مجوز این جشنواره پس از سکوتی ده ساله اجرا شد و امروز قلب آرام جشنواره بین المللی فیلم سبز به تپش افتاد و از همه جای کشور نزدیک به ۱۰۰۰ فیلم به دبیرخانه جشنواره فیلم سبز رسیده است.

وی تاکید کرد: این جشنواره در اواخر اردبیهشت ماه در تمام کشور به صورت همزمان برگزار می شود ضمن اینکه در جزایر لاوان، هرمز و قشم نیز در فضای باز برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی جشنواره فیلم سبز عنوان کرد: همه ما باید به محیط زیست و حفاظت از آن اهمیت بدهیم و در راستای فرهنگ سازی در این زمینه تلاش کنیم تا ریشه های تخریب محیط زیست از بین برود.

کاش به کوچه ها هم مانند خانه هایمان اهمیت بدهیم

علی معلم در این مراسم به عنوان نماینده منتخب هنرمندان روی سن رفت و گفت: ما ایرانی ها پر از حرف و ادعا هستیم اما در قالب عمل بسیار ضعیف، سطحی و خودخواه هستیم. به نظرم بهتر است که در یک جایی تکلیف مان را با خودمان روشن کنیم زیرا نمی شود که ما همیشه حرف های شیرین بزنیم اما به آن عمل نکنیم.

وی افزود: ما دائم به دنبال کسی هستیم که تقصیرها را بر گردن او بیاندازیم. انگار که هیچ مسئولیت فردی وجود ندارد. ما از بس که حرف زدیم، فقط حراف شدیم و یادمان رفته است که سعدی می گوید آدم بی عمل مثل زنبور بی عسل است.

معلم یادآور شد: تصور می کنم درباره محیط زیست ابتدا باید از خودمان و محیط اطرافمان شروع کنیم، مخصوصا که به سال نو نزدیک می شویم و زمان خانه تکانی است. کاش به کوچه ها هم مانند خانه هایمان اهمیت بدهیم.

این تهیه کننده سینما تاکید کرد: همین که در فیلم های ما احترام به خلقت نمایش داده شود، کافی است و بچه هایمان می توانند یاد بگیرند.

بسیاری از بازیگران بر اثر آلودگی هوا فوت کردند

رویا تیموریان از دیگر هنرمندانی که در این مراسم حضور داشت نیز گفت: به عنوان یک شهروند از شرایط خانه ای که در آن زندگی می کنم گلایه مند هستم. ما هر سال برای درختکاری همکاری می کنیم، اما چه اتفاقی می افتد؟ بسیاری از باغ هایی که در اطراف محل زندگی من بودند با ریختن گازوئیل در طی سال ها از بین بردند تا به جای آن مجتمع های مسکونی بسازند.

وی افزود: بسیاری از همکارهای ما به دلیل آلودگی هوا فوت کردند. حتی خود من هم چند بار در بیمارستان به خاطر آلودگی بستری شدم اما چه اتفاقی افتاد؟ به نظرم شهر تهران یک شهر بی هویت است، نه جنوب آن مشخص است نه شمال آن. همین طور ساختمان ها در تهران بالا می روند و هیچ کسی پاسخگوی ما نیست. شهرداری تمام تلاشش را می کند که به این شهر رنگی ببخشد اما این تلاش کافی نیست.

تیموریان تاکید کرد: خانم ابتکار ما باز هم همکاری می کنیم اما تا زمانی که جلوی گروه های مختلفی که در همه مسائل حتی سینمای ما دخالت می کنند و نهادها و وزارتخانه ها را تضعیف می کنند، گرفته نشود هیچ اتفاقی نمی افتد.

نقاشان بیش از هر قشری به محیط زیست پرداخته اند

فرامرزی به عنوان نماینده بخش تجسمی نیز گفت: در بین بخش های مختلف فرهنگی، نقاشان بیش از هر گروهی به بحث درخت و محیط زیست در طول تاریخ پرداخته اند و چه بسا مکاتب هنری تشکیل شده که توجه شان صرفا به بحث محیط زیست معطوف بوده است.

وی افزود: در سرزمین خود ما ایران مکاتب بزرگی مثل مینیاتور به بحث محیط زیست بسیار پرداخته اند. حتی در این جمعی که در این مراسم حضور دارند، من کسانی مثل محجوبی و آراسته را می بینم که عمری درخت کاشته اند.

هر فردی روی زمین یک درخت دارد

لوریس چکناواریان از دیگر مهمانان این مراسم نیز گفت: هر فردی در این دنیا باید یک ستاره در آسمان و یک درخت روی زمین داشته باشد. بسیار خوشحالم که در ایران درختان و پارک ها در حال زیاد شدن است.

علی جلالی نماینده انجمن مسافران پاک نیز گفت: ما در ۱۸ استان با همکاری سازمان محافظت محیط زیست اقدام به کاشت درخت کردیم و هر فردی به تعداد سال هایی که اعتیاد داشته، درخت می کارد.

چرا هر مشکلی وجود دارد تنها سراغ هنرمندان می آیید

مجید مظفری از دیگر هنرمندان حاضر در این مراسم گفت: حرف های علی معلم بسیار روی من تاثیر گذاشت و من هم فکر می کنم چرا هر وقت هر مشکلی وجود دارد از هنرمندان و مردم درخواست کمک می کنیم و به سراغ مسئولان نمی رویم.

وی ادامه داد: هفت هشت سال پیش بنزینی را وارد این سرزمین کردند که ما حالا داریم با تبعات آن آشنا می شویم. آیا ما تا حالا از خودمان پرسیدیم که نهادها با این همه پرسنل و ساختمان در تهران چه کار می کنند.

در این مراسم افرادی همچون همایون ارشادی، لوریس چکناواریان، هانا کامکار، افسانه بایگان، رابعه مدنی، کامبیز درم بخش، مجید مظفری، محسن امیریوسفی، نیکی مظفری، نرگس آبیار، علی عصمتی زمانی، محمدعلی زم، علی معلم، عبدالرضا اکبری، محمد مهدی قربان پور، مرتضی رزاق کریمی، جعفر صانعی مقدم، کیوان کثیریان، خلج، بابک برزویه، مجید قناد، میترا حجار، فلور نظری، نفیسه روشن، شهره سلطانی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، تینا پاکروان، امیرحسین فتحی، تینا پاکروان، رامتین لبافی پور، نگار اسکندرفر، حسن مصطفوی، بهزاد ترکی زاده، بهمن آقایی، فردین خلعتبری، محبوبه فرج الهی و .... حضور داشتند.