ترقه، یک کودک و ۲ نوجوان قزوینی را سوزاند

منوچهر مهرام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز سه نفر در قزوین شامل یک کودک و دو نوجوان بر اثر انفجار ترقه دچار سوختگی و جراحت شدند.

وی افزود: در یکی از این حوادث یک کودک هشت ساله بر اثر ترکیدگی ترقه در دست دچار سوختگی و جراحت شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین ادامه داد: همچنین در حادثه دیگری دو پسر نوجوان ۱۷ ساله در حال ساختن مواد محترقه برای چهارشنبه آخر سال سوختند.

مهرام عنوان کرد: این نوجوانان در حالی که روز بیستم اسفندماه تمام مردم در حال آماده کردن خود برای ایام نوروز و استقبال از سال نو هستند، در پشت‌بام منزل مشغول ساخت مواد محترقه بودند که این مواد منفجر شد و آنان را راهی بیمارستان کرد.

وی اضافه کرد: بیماران هنگام پذیرش در بیمارستان شهید رجایی از ناحیه سر و صورت، دست و پا دچار سوختگی ۷۰ درصدی بودند.

این مسئول خاطرنشان کرد: یا این حال تیم پزشکی و پرستاران بخش اورژانس با حضور و اقدام به‌موقع آنان را از مرگ حتمی نجات دادند.

مهرام بیان کرد: بارها از طریق رسانه‌ها اعم از صدا و سیما، روزنامه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اعلام شده است که با نزدیک شدن به پایان سال، زندگی خود را در نوروز و سال نو با مواد محترقه و وسایل آتش‌بازی خراب نکنند.

وی از والدین خواست به فرزندان خود به خصوص کودکان و نوجوانان آگاهی لازم را در خصوص خطرات استفاده از مواد محترقه بدهند تا از وقوع هر گونه حادثه و بروز آسیب جلوگیری به عمل آید.