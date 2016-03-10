همایش توسعه سوارکاری، چوگان وصنعت اسب در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش عصر امروز پنج شنبه به میزبانی باشگاه میلاد کرج و با هدف معرفی برنامه های تدوین شده در حوزه صنعت اسب و ایجاد زیرساخت های لازم در استان البرز به انجام رسید.

همچنین در حاشیه برگزاری این همایش از مهدی خدابخشی و علیرضا کریمی ورزشکاران البرزی که موفق به کسب سهمیه المپیک برزیل شده اند با اهدا هدایایی تقدیر شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با توجه به ظرفیت های خوب البرز و وجود زیرساخت های مناسب توسعه صنعت اسب، چوگان و سوارکاری یکی از محورهای کاری ما برای سال ۹۴ بود.

رضا گل محمدی افزود: ما رونق صنعت اسب را یکی از راهکارهای توسعه پایدار در استان البرز میدانیم لذا با دعوت از فعالان این حوزه و یاری گرفتن از فدراسیون های مرتبط درصددیم کارهایی موثر و اثربخشی را در توسعه صنعت اسب و پایلوت کردن البرز در آن صورت دهیم.

وی تصریح کرد: ایجاد یک مجموعه متمرکز متشکل از زمین های تخصصی و استاندارد برای تمرین و برگزاری مسابقات چوگان و کورس در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه زمینی در وسعت ۳۳ هکتار برای این امر از سوی اداره کل منابع طبیعی در منطقه کردان شهرستان ساوجبلاغ اختصاص یافت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز خاطرنشان کرد: اهداف ترسیم شده برای این مجموعه میزبانی از رویدادهای مهم بین المللی در رشته سوارکاری و چوگان است و در فازهای مختلف قرار است با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران و البته حمایت دولت این پروژه به جلو برود.

گل محمدی با تاکید براینکه پیش بینی کلینیک های تخصصی اسب و قرنطینه برای این مجموعه شده است گفت: ماحصل این طرح بزرگ و چند بعدی تبدیل استان البرزبه مرکز اصلی پرورش اسب و پایگاه قهرمانی رشته های ورزشی مرتبط با آن است.

وی بیان کرد: این پروژه قرار است با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شود و در نهایت هم فعالان این بخش اداره کننده آن خواهند بود.

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز درپایان با ابراز خرسندی از رویکرد مثبت وزارتخانه های ورزش و جهاد کشاورزی به این حرکت البرز گفت: به طور با به سرانجام رسیدن این پروژه بزرگ ملی هم در بخش ورزشی و هم در حوزه درآمدی کشور ذینفع خواهد بود و جایگاه ما را در صنعت مهم اسب در سطح بین المللی ارتقا می دهد.