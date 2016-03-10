پیروزی خوب و شیرینی کسب کردیم/ انگیزه تراکتورسازی در آسیا بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر پنج شنبه در نشست خبری بعداز بازی تراکتورسازی با فولاد خوزستان به خبرنگاران حاضر در استادیوم یادگار امام(ره) تبریز گفت: بازی خوب و تاکتیکی برگزار شد و دو تیم عملکرد خوبی داشتند و ما خدارا شکر توانستیم پیروز شویم.

وی سپس با تاکید بر اینکه چند بازی سخت و فشرده را پشت سر گذاشتیم، افزود: پس از بازی با پرسپولیس در تهران فرصت چندانی نداشتیم تا بازیکنان را ریکاوری کنیم و ما در کمتر از یک هفته برای این بازی آماده شدیم و بیشتر روی مسائل روحی و روانی بازیکنان کار کردیم و آنها را آماده این بازی کردیم.

قلعه نویی سپس افزود: عملکرد ما در این بازی خوب بود و با اینکه چند بازیکن کلیدی خودمان را در اختیار نداشتیم ولی بازیکنان جایگزین خوب بودند و نشان دادند که آینده تیم مان روشن است.

سرمربی تراکتورسازی تبریز در خصوص دو پنالتی که بازیکنانش به حریف دادند، گفت: ما نباید به این راحتی خطا و کرنر به حریف بدهیم.

قلعه نویی با اشاره به اینکه در یک سوم دفاعی تیمی اشتباهات زیادی داشتیم، ادامه داد: نباید تیم ما به این راحتی گل بخورد.

وی با انتقاد از وضعیت چمن ورزشگاه های کشور گفت: این وضعیت برای کشور ما خوب نیست و فقط ورزشگاه آزادی چمن استانداری دارد و بقیه ورزشگاه ها زمین سختی دارند.

قلعه نویی با بیان اینکه انگیزه تراکتورسازی در آسیا بالاست، گفت: انرژی خوبی برای مسابقات آتی داریم و می خواهیم بهترین نتیجه را بگیریم.

تیم تراکتورسازی برابر فولاد خوزستان به برتری رسید تا شاگردان قلعه نویی با این سه امتیاز به صدر جدول نزدیک تر شوند و به ادامه لیگ امیدوار شوند.

دو تیم تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری تیم تبریزی به پایان رسید.

گل های تراکتورسازی در این دیدار را ایوب کلانتری در دقیقه هشت، محمد ایران پوریان در دقیقه ۶۱ و خالد شفیعی در دقیقه ۹۴ به ثمر رساندند و ساسان انصاری در دقیقه ۶۵ و ۹۱ از روی نقطه پنالتی گل های تیم خوزستانی را به ثمر رساند.