به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و پدیده مشهد در هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این دیدار که با وجود رایگان اعلام کردن طبقه دوم ورزشگاه آزادی با استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه نشده بود، با حملات پی درپی اما بدون برنامه دو تیم آغاز شد، البته مهمترین اتفاقات این بازی را در دقایق ابتدایی نیمه اول مدافعان دو تیم رقم زدند که با دفع‌های اشتباه توپ می‌رفتند تا به تیم های خود گل به خودی بزنند.

در ادامه سجاد شهباز زاده در دقیقه ۳۲ بازی طی یک فرار پاس فوق العاده‌ای به امید ابراهیمی داد که این بازیکن با بی‌دقتی از دست داد.

تیم فوتبال پدیده نیز در نیمه اول این دیدار چشم به ضد حملات داشت که یکی دو مرتبه موقعیت‌های نصفه و نیمه ای به دست آورد اما از آنها استفاده نبرد. ضمن اینکه روزبه چشمی در دقیقه ۴۰ این دیدار مصدوم شد که پرویز مظلومی را وادار به تعویض کرد و خرسندنیا از دقیقه ۴۲ به جای چشمی به میدان رفت.

با شروع نیمه دوم ضربه سر محسن کریمی را روشنگر دروازه بان تیم پدیده از روی خط دروازه برگرداند که در ادامه بازیکنان استقلال نتوانستند روی ریباند آن توپ را گل کنند.در دقیقه ۶۴ این دیدار محسن یوسفی روی یک ضربه ایستگاهی سانتر عالی داشت که مهاجمان پدیده قدر این فرصت را ندانستند.

در دقیقه ۷۲ بازی بیات به جای محسن یوسفی برای پدیده به میدان آمد تا رضا مهاجری در خط حمله خود روح تازه ای دمیده باشد. در آنسوی میدان هم پرویز مظلومی آرش برهانی را به جای محسن کریمی به میدان فرستاد تا از انگیزه و سرعت این بازیکن باتجربه استفاده کند که البته برهانی در ادامه عملکرد خیلی خوبی نداشت.

در ادامه هر دو تیم با حملات پراکنده و بدون انسجام روی دروازه حریف خود موقعیت هایی را خلق کردند که نتیجه ای در پی نداشت و این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید تا با تساوی ذوب آهن و استقلال خوزستان پرسپولیس برای بازگشت به جمع مدعیان امیدوار شود.