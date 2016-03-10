خوشحالم که سال ۹۴ را با باخت به پایان نرساندیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر پنج شنبه پس از تساوی در بازی مقابل ملوان بندرانزلی، در کنفرانس خبری پس از بازی اظهار کرد: دیدار سخت و نفس گیری بود و هر دو تیم برای برد بازی کردند.

وی افزود: بسیار خوشنود هستیم که در پایان سال بازی را واگذار نکردیم و با یک امتیاز به شهر خویش باز می گردیم و امیدوارم سال جدید را خوب آغاز کنیم.

مربی استقلال خوزستان در مورد اعتراض بازیکنان تیم خویش بر تصمیمات داوری گفت: در نیمه نخست اعتراض زیاد بود ولی در بین نیمه به آنها تذکر داده و توجیه کردم که در نیمه دوم شاهد بودید که این صحنه تکرار نشد.

وی در مورد اخراج روح الله سیف الهی عنوان کرد: اخراج وی درست بود زیرا بی احتیاطی کرد و بیش از حد پایش را بالا آورد ولی مطمئن باشید آن ضربه از روی عمد نبوده است ولی بازیکنان با بازی جانانه خود نبود یک بازیکن را جبران کردند.

در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال، عصر امروز ملوان بندر انزلی در ورزشگاه تختی این شهر میزبان استقلال خوزستان بود که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.