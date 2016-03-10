رامیان میزبان مسابقات پاراگلایدر قهرمانی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقلو، عصر پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان، اظهار کرد: رامیان باشگاه خدادادی ورزشهای هوایی بوده و تابستان آینده نیز مسابقات بین المللی پروازی را با حضور ورزشکاران خارجی برگزار می کنیم.

وی گفت: یک بعد دیگر برگزاری این مسابقات بحث گردشگری و معرفی جاذبه های شهرستان است و تلاش می کنیم تقویم رسمی این مسابقات را طراحی کنیم.

وی بیان کرد: رامیان قابلیت تبدیل شدن به پایلوت ورزش های کشوری را دارد و زیر ساخت های این امر فراهم است، در همین راستا در نوروز امسال مرکز پروازی رامیان بطور رسمی افتتاح می شود.

صادقلو با تاکید بر این موضوع که در اسفند ماه سال جاری کمیته بازرسی از تسهیلات و امکانات استان از شهرستان رامیان بازدید می کنند گفت: همه ارگان های تابعه در ستاد تسهیلات موظف به حضور، معرفی امکانات وارائه توضیحات به ناظرین استانی هستند.

وی افزود: در ۶ نقطه از شهرستان که شامل شهرهای دلند، خان ببین و رامیان می شود ۳۰ تن پرتقال و ۱۵ تن سیب درختی به همراه گوشت مرغ و گوسفند با قیمت مصوب برای تنظیم بازار عرضه می شود و در این ایام ۸ واحد خبازی،۱۰ واحد صنفی غذایی و ۲۳ واحد خدمات اتومبیل آماده باش برای ارائه خدمات شبانه روزی به مسافرین نوروزی هستند.

وی تصریح کرد: از پانزدهم این ماه به مدت یک ماه کمیته نظارت در شهرستان بر ارائه خدمات و قیمت ها نظارت می کند و کمیته رسیدگی به شکایات نیز با ریاست معاون فرماندار رامیان تشکیل شده است.

فرماندار شهرستان رامیان با اشاره به حضور سه تیم راهور با هشت نفر نیرو در ایام تعطیلات نوروزی در سطح جاده های شهرستان، گفت: طرح امداد و نجات جاده ای نیز امسال در دو پایگاه شش آب و پلیس راه رامیان با استفاده نیروهای هلال احمر، پزشکان داوطلب و استقرار بالگرد کمیته امداد هلال احمر اجرایی می شود.

وی بیان کرد: امسال در شهرستان رامیان پنج مدرسه با ۴۲ کلاس درس برای اسکان مسافرین نوروزی و گردشگران در نظر گرفته شده است.