دفاع کردیم اما ضد فوتبال نه/ بدون پنج بازیکن اصلی مساوی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری پس از تساوی بدون گل تیمش برابر استقلال تهران ضمن بیان این مطلب افزود: بازی برابر استقلال با وجود اینکه ما پنج بازیکن اصلی را نداشتیم اما بازی قابل قبولی را ارائه دادیم. متاسفم که این بازی گل نداشت چرا که اگر گل داشت طبیعتا بازی زیباتری می شد.

وی در واکنش به اتلاف وقت بازیکنانش گفت: اصلا این مسائل را قبول ندارم. من مخالف این هستم که بخواهم با وقت کشی نتیجه بگیریم. دروازه بان ما چند دقیقه وقت تلف کرد؟ آیا او نود دقیقه وقت تلف کرد؟ این حرف ها را قبول ندارم. ما خوب دفاع کردیم و توانستیم مقابل حملات استقلال بایستیم.

مهاجری خاطرنشان کرد: این بی انصافی است که بگویند تیم ما ضد فوتبال بازی کرد و به دنبال ضد فوتبال بود. به این هم توجه کنید که تیم ما توانست در ورزشگاه ازادی و برابر تماشاگران پرتعداد استقلال را متوقف کند. ما بازی خوبی را از خود ارائه کردیم اما این بازی را نمی بینید و چند دقیقه وقت تلف کردن را می بینید. ما در این بازی دو مدافع خودمان را به زمین فرستادیم که یکی ۱۵ بخیه در سرش بود و یکی هم شش بقیه داشت.

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد خاطرنشان کرد: وقتی من پنج بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتم طبیعتا نگران بودم. ما نیمی از ترکیب خط دفاعی را نداشتیم و نگران بودم که بازیکنان جانشین نتوانند عملکرد خوبی داشته باشند اما این اتفاق رخ نداد و عملکرد بازیکنان خوب بود.

مهاجری با بیان اینکه داوری مشکلی نداشت و صالحی قضاوت خوبی داشت در مورد نقش این تساوی در سرنوشت تیم های دیگر گفت: ما به فکر تیم خودمان و شهر خودمان هستیم. کاری به بقیه تیم ها ندارم. امیدوارم استقلال قهرمان شود.