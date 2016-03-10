مشکلات بدنی کار دستمان داد/بازیکنان کم آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده پس از تساوی خانگی مقابل استقلال خوزستان در کنفرانس پس از بازی که عصر پنج شنبه برگزار شد اظهار کرد: از هواداران تشکر می کنم زیرا ۹۰ دقیقه سنگ تمام گذاشتند و ملوان را حمایت کردند.

وی با اشاره به اینکه از موقعیت ها استفاده نکردیم افزود: در خلق موقعیت بسیار خوب عمل کرده و بیش از پنج موقعیت صد در صد گل داشتیم و یک ضربه پنالتی نیز از دست دادیم که در پایان می توانستیم پیروز میدان باشیم.

سرمربی ملوان ادامه داد: ۷۵ دقیقه خیلی خوب در زمین بازی کردیم و بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم ولی در ۱۵ دقیقه پایانی نتوانستیم آن طور که باید به حریف فشار بیاوریم زیرا از لحاظ قوای بدنی بازیکنانم افت کردند که تا دیدار بعدی سعی بر برطرف کردن آن خواهیم داشت.

احمدزاده خاطرنشان کرد: بسیار امید داشتم که در ۱۵ دقیقه پایانی نتیجه این دیدار را به نفع خود تغییر دهیم ولی به دلیل مشکلات بدنی نتوانستیم به خواسته خویش دست یاییم.

وی در مورد بازیکنان ذخیره و نیمکت ملوان عنوان کرد: الان زمان شکایت نیست زیرا فایده ای ندارد و باید با دارایی خویش بهترین عملکرد را به نمایش بگذاریم که امیدوارم از تعطیلی لیگ بتوانیم بهترین استفاده را ببریم از این رو شاید مجبور شوم میزان مرخصی عید بازیکنان را کاهش دهم.

سرمربی ملوان در مورد اردوهای تیم گفت: پیش از این دیدار برنامه ای برای رفتن به اردو نداشتم اما امروز هنگامی که شاهد مشکل بدنی بازیکنان بودم شرایط کمی تغییر پیدا کرد که شاید نیاز باشد با رییس هیئت مدیره صحبت کرده و اردوهایی را برای تیم تدارک ببینیم.

احمد زاده با اشاره به اینکه تغییری در کادر فنی حاصل نخواهد شد در مورد اهداف خویش اظهار کرد: به شخصه دو هدف را در ملوان دنبال می کنم یکی رسیدن به هماهنگی بیشتر و دیگری بالابردن توان بدنی بازیکنان است.

در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال، ملوان بندر انزلی که میزبان استقلال خوزستان بود با تساوی یک بر یک به تساوی خانگی تن داد.