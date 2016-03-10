به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: تیم ما در این مسابقه کار بسیار سختی داشت زیرا امروز نیمی از تیم خود را در اختیار نداشتیم و این موضوع مشکلات بسیاری برای ما به وجود آورده بود.

وی افزود: با توجه به غیبت برخی بازیکنان تیم ما، مجبور شدیم که امروز از بازیکنان زیر 21 سال استفاده کنیم اما به دلیل به دلیل عدم کارایی خط حمله تیم، کارمان در ادامه دشوارتر شد.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز با اشاره به کسب تک امتیاز این مسابقه ادامه داد: خط دفاعی ما امروز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و با توجه به این موضوع، توانستیم تک امتیاز بازی را کسب کنیم که این موضوع برایمان اهمیت بسیاری داشت.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا سایپا در این مسابقه برای کسب تک امتیاز و مساوی به میدان آمده بود یا خیر، بیان کرد: به هر حال ما در این بازی 5 بازیکن خود را در اختیار نداشتیم و به همین دلیل مجبور به استفاده از چند بازیکن زیر 20 سال در ترکیب اصلی خود شدیم. به هر حال ما با همه موجودی خود بازی کردیم و این موضوع باعث شد که به تیم حریف موقعیت‌هایی دهیم.

جلالی با اشاره به آینده تم سایپا در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تصریح کرد: به هر حال کسب تساوی در دیدار مقابل ذوب‌آهن با توجه به بضاعت کنونی تیم، نشانه شایستگی تیم ما دارد و بدون شک درسال آینده شرایط تیم ما بهتر خواهد شد.