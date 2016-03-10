۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۰۴

امید ابراهیمی:

نمی دانم چرا موقعیت هایمان گل نمی شود/ مستحق پیروزی بودیم

هافبک تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه در جریان بازی بودم و نمی توانم در خصوص داور صحبت کنم، گفت: اظهار نظر من که در شرایط بازی بودم، در خصوص داوری درست نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل پدیده مشهد با بیان این مطلب افزود: فکر می کنم همه بازی خوبی را شاهد بودند و یک فوتبال دلچسب را تماشا کردند، اما نمی دانم چرا متاسفانه توپ های ما به گل تبدیل نمی شود و هر چه تلاش می کنیم توپ ما داخل دروازه حریف نمی‌رود.

وی تاکید کرد: باید از فردا تلاش کنیم تا بتوانیم مقابل حریفان بعدی‌مان پیروز باشیم، اما امروز مستحق برد بودیم، ولی متاسفانه به آنچه که می خواستیم دست پیدا نکردیم.

هافبک تیم استقلال در خصوص داور دیدار نیز ادامه داد: من نمی توانم در خصوص قضاوت داور صحبت کنم، زیرا در کوران بازی بودم و در این شرایط نیستم که به کار داور اظهار نظر کنم.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: مطمئنا باید تمرینات‌مان را بیشتر کنیم و تلاش بیشتری کنیم تا در مقابل دیگر حریفان‌مان به پیروزی برسیم.

