به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: به نظرم امروز در دیدار ذوب‌آهن مقابل سایپا، عدالت باز رعایت نشد زیرا حق ما در این مسابقه کسب پیروزی بود واین تساوی به میزان قابل توجهی ما را ناراحت کرد.

وی با بیان اینکه حق تیم ما در این مسابقه 3 امتیاز بود، تصریح کرد: متأسفانه در ضربات آخر مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشتیم و باید حداقل 4 گل در این بازی به ثمر می‌رساندیم.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان با اشاره به مشکلات خط دفاعی تیمش بیان داشت: ما در این بازی گل بچه‌گانه‌ای دریافت کردیم و با توجه به اینکه سایپا در بازی امروز 10 نفره بازی می‌کرد، موقعیت‌هایی داشتیم اما از نتیجه به دست آمده رضایت نداریم.

وی با بیان اینکه تیم ما در ضربات آخر بی‌دقت بود و از موقعیت های خود استفاده نکرد،خاطرنشان کرد: به هر حال تغییرات باعث ناهماهنگی های تیم ما می شود اما به نظرم تنها مشکل تیم ما در این مسابقه این بود که تمام کننده خوبی نداشتیم.

گل محمدی با اشاره به فرصت سوزی بازیکنان تیمش اضافه کرد: بازیکنان باید تمرکز بیشتری به خرج دهند زیرا شرایط روحی و روانی بسیار مهم است اما مطمئن هستم که در ادامه شرایط ما بهتر می شود.