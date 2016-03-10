در بازی یک تیم دیگر ورزشگاه آزادی به میدان جنگ تبدیل شده بود!

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مجیدی پس از تساوی صفر بر صفر تیمش مقابل پدیده مشهد با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان استقلال اظهار داشت: بازی خوبی را شاهد بودیم و بازیکنان ما تلاش خوبی کردند تا بتوانند در پایان سال یک پیروزی دیگر را تقدیم هواداران کنند، اما متاسفانه بدشانس بودیم و نتوانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم.

وی در خصوص قضاوت داور و اعتراض هایی که بازیکنان استقلال در این مورد انجام دادند، افزود: من در خصوص کار داور اظهارنظری نمی کنم و آن را باید کارشناسان نظر بدهند زیرا هر صحبتی که من بکنم، شاید حساسیت برانگیز باشد بنابراین سکوت می کنم و قضاوت را به اهل فن می سپارم.

مجیدی در خصوص اعتراض هواداران به دروازه بان تیم پدیده مشهد نیز توضیح داد: تماشاگران ما در ابتدای بازی صبور بودند و تنها تیم خود را تشویق کردند ولی من شاهد بودم در بازی های یک تیم دیگر، ورزشگاه آزادی به منطقه جنگی شباهت داشت نه میدان فوتبال، اما خوشحالم که هواداران استقلال سهیم هستند و تنها به تشویق تیم خود می پردازند.

سرپرست تیم استقلال در پایان اظهار کرد: از شنبه باید تلاش کنیم، تمرین کنیم و خود را آماده نگه داریم تا بتوانیم در دیدار مقابل استقلال صنعتی خوزستان که بعد از تعطیلات انجام می شود، پیروزی را کسب کرده و یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شویم.