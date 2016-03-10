  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۳۶

حسین بادامکی:

داور با عصبانیت قضاوت کرد/ می‌توانستیم استقلال را ببریم

داور با عصبانیت قضاوت کرد/ می‌توانستیم استقلال را ببریم

هافبک تیم پدیده مشهد با بیان اینکه داور در چند صحنه خطای بی‌مورد از پدیده گرفت، گفت: به نظرم او امروز با عصبانیت قضاوت کرد و نتوانست بر بازی تسلط کامل داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی پس از تساوی بدون گل تیمش در ورزشگاه آزادی مقابل استقلال تهران با ابراز رضایت از عملکرد هم تیمی هایش گفت: امروز بازی خوبی از خود ارائه کردیم و حتی می توانستیم در یکی دو صحنه به گل برسیم و برنده دیدار شویم، اما شانس با ما یار نبود و نتوانستیم ۳ امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.

وی در خصوص قضاوت داور نیز افزود: به نظر من، صالحی امروز با عصبانیت قضاوت کرد و همین مسئله باعث شد تا نتواند مثل همیشه قضاوت خوبی از خود انجام بدهد.

بادامکی تاکید کرد: صالحی می توانست در چند صحنه برای ما سوت بزند، اما به سادگی از کنار آن گذشت.

وی در خصوص اینکه رحمتی گفته است که بعد از تعطیلات اتفاقات فوتبال ایران را افشا می کنم، گفت: در این خصوص صحبتی ندارم، اما حتما رحمتی چیزهایی می داند که ما نمی دانیم و از آن بی‌خبریم و منتظر می مانیم تا کاپیتان تیم استقلال افشاگری‌های خود را بعد از تعطیلات نوروز انجام دهد.

هافبک تیم پدیده مشهد در پایان اظهار کرد: با توجه به تمام مشکلاتی که داشتیم تا اینجا عملکرد خوبی از خود ارائه دادیم و امیدوارم بتوانیم بازی های آینده را هم با موفقیت به پایان برسانیم.

کد مطلب 3577782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها