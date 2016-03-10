تداوم صدر نشینی ایران تا پایان روز چهارم/ کسب ۲۵ نشان رنگارنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش های جانبزاان و معلولان، رقابتهای امروز با مرضیه صدقی در ماده پرتاب نیزه آغاز شد که به دلیل حضور تنها دو ورزشکار در این ماده، مدالی به صدقی تعلق نگرفت و حریفش طلایی شد.

مهدی هاشم زاده در پرتاب دیسک نقره گرفت و رمضانعلی دولابی در همین ماده به عنوان پنجم دست یافت.

مهدی علیزاده قهرمان پرتاب وزنه شد، حامد امیری در پرتاب دیسک طلا گرفت و نشان برنز این ماده به پرویز گل پسند رسید، احمد اجاقلو نیز نشان طلای دو ۱۰۰ متر را بر گردن آویخت، آرش خسروی هم در فینال ۱۰۰ متر به نشان طلا دست یافت.

نورمحمد آرخی دیگر طلایی امروز کاروان ایران در ماده پرتاب وزنه بود و نشان نقره همین ماده به آرین لطفی رسید. مهدی مرادی در فینال دو ۱۰۰ متر به نشان برنز دست یافت، مهدی علیخانی سوم شد ولی به دلیل حضور تنها ۳ شرکت کننده، نشان برنز به وی تعلق نگرفت.

زهرا شامحمدی نیز در رقابتهای فینال دو ۴۰۰ متر به عنوان چهارم بسنده کرد و حمید اسلامی آخرین نماینده ایران در روز چهارم نیز در رقابت های دو ۱۵۰۰ متر سوم شد اما به دلیل حضور تنها سه شرکت کننده، مدالی به وی تعلق نگرفت.

بر این اساس کاروان ایران تا پایان روز چهارم موفق به کسب ۲۵ نشان رنگارنگ شامل، ۱۳ طلا، ۸ نقره و ۴ برنز شده است.

پس از ایران چین و هند به ترتیب با ۲۱ و ۲۰ نشان در جایگاه دوم و سوم جدول رده بندی قرار دارند.

تیم ملی د وو میدانی ایران با ۲۹ ورزشکار (۲۳ مرد و ۶ زن) در رقابت های قهرمانی دو و میدانی آسیا و اقیانوسیه حضور یافته است. این مسابقات از ۱۷ تا ۲۲ اسفند ماه با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۲۴ کشور به میزبانی کشور امارات برپاست.