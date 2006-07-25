پيكر رئيس اسبق دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران تشييع شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اين مراسم با حضور جمع كثيري از همكاران و شاگردان وي در بيمارستان امام خميني (ره)، معاون آموزشي وزارت بهداشت، رئيس، معاونان، اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران و رئيس سازمان نظام پزشكي كشور و خانواده آن مرحوم در مقابل مسجد اين بيمارستان برگزار شد.

دكتر "شهاب الدين صدر" رئيس سازمان نظام پزشكي كشور با اشاره خصوصيات اخلاقي و علمي برجسته دكتر "جبل عاملي" وي را يكي از اساتيد دوست داشتني، پزشكي دلسوز، فردي با اخلاق و متواضع برشمرد.

صدر گفت: وي استاد وارسته اي بود كه هميشه به عنوان يك طبيب از نظر علمي و تخصصي بسيار شناخته شده و حاذق بود.

وي اضافه كرد: دكتر "جبل عاملي" به طور دائم دغدغه كشور و مسائل مختلف را داشت و در همكاري هايي كه با نظام پزشكي داشت بسيار منصف بود و در مدتي كه منتخب تهران نظام پزشكي بود رفتار وي الگوي ديگر پزشكان بود.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور خاطرنشان كرد: وي فرد بسيار خيرخواهي بود و در مدت شيمي درماني خود درصدد بود كه مركز حمايتي براي بيماران سرطاني ايجاد كند. وي هيچ زماني اميد خود را به خداوند از دست نداد و حتي در روزهاي آخر عمر خود كه همچنان در بستر بيماري بود ترسي از مرگ نداشت.

در ادامه اين مراسم دكتر "عليرضا يلدا" از همكاران وي در دانشگاه علوم پزشكي تهران و دكتر "منوچهري" از اساتيد دكتر "جبل عاملي" در رثاي وي به سخنراني پرداختند.

دكتر باقر لاريجاني، دكتر شهاب الدين صدر، دكتر محمد علي محققي، دكتر ناصر سيم فروش، دكتر سيد جليل حسيني، دكتر امامي رضوي، دكتر زرگر و ... از جمله اساتيد شركت كننده در اين مراسم بودند.

به گزارش مهر، دكتر "پرويز جبل عاملي" متولد سال 1322 در شهرستان شاهرود بود. وي سال ها از بيماري سرطان كولون رنج مي برد و سرانجام پس از عمري تلاش خستگي ناپذير در عرصه علم، تحقيق و خدمت صادقانه به بيماران و كوشش در عرصه آموزش پزشكي روز 28 تيرماه به ديدار حق شتافت.

وي از اساتيد دپارتمان اورولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بود و در تربيت و آموزش ده ها تن از متخصصين اورولوژي نقش ويژه اي ايفا كرد.