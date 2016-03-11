به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان رامیان، با اعلام این خبر اظهار کرد: روستاهای کفشگیری گرگان، گزشرقی بندرگز، محمدآباد علی آباد، باقرآباد رامیان، حاجی قوشان گنبد و چارقلی گمیشان به عنوان روستاهای منتخب برای برنامه های امسال هستند.

وی تصریح کرد: امسال در بحث طرح های مشارکتی روستائیان در فعالیت های اقتصادی دو طرح پرورش اسب و تولید کود آلی برای دریافت وام ۳۰ میلیارد ریالی با سود سه درصد به بانک عامل معرفی شدند.

رئیس کمیته شهرداری ها و دهیاری های استان در کمیته خدمات سفر با اشاره به ظرفیت های طرح های مشارکتی، افزود: هشت طرح دیگر در کمیته اجرایی مصوب و برای ادامه فعالیت، پرونده آنها به صندوق کارآفرینی امید در تهران ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۸۳۰ دهیاری در استان گلستان داریم و ۶۳ دهیاری دیگر در شرف گرفتن مجوز هستند. با توجه به اینکه تقریبا نیمی از جمعیت استان را روستائیان تشکیل می دهند، ظرفیت های خوبی در این بخش وجود دارد.

وی بیان کرد: امسال در مسیر تردد مسافران نوروزی، کمپ های گردشگری توسط دهیاری های استان گلستان برنامه ریزی شده است. در این کمپ ها به مسافران خدمات ارائه می شود و پاکسازی روستاها نیز انجام شده است.

مدیر کل امور روستایی استانداری گلستان گفت: در ایام نوروز، مردم روستاهای استان با انواع غذاهای محلی و شیرینی جات از مهمانان نوروزی پذیرایی می کنند و از ویژگی های روستا برای گردشگران و مسافران صحبت می کنند.