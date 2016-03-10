بازی شطرنج نامزدهای ریاست یک فدراسیون/ تب فوتبال روی صندلی داغ!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال برای شناخت رئیس چهار سال آینده این رشته خبرساز و پرحاشیه در شرایطی روز یازدهم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد که مدعیان نشستن روی صندلی ریاست از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی برای حضور در این انتخابات را آغاز کرده‌اند اما هنوز اقدام جدی در این مورد صورت نداده‌اند.

ایجاد شائبه برای برهم زدن معادلات

در شرایطی که پیش از این قرار بود انتخابات فدراسیون فوتبال اسفندماه سالجاری برگزار شود، برخی مدعیان ریاست با شگردهایی که بلد بودن شائبه هایی را در برگزاری مجمع ایجاد کردند تا معادلاتی که از قبل شکل گرفته بود را برهم بزنند و با خرید زمان بتوانند کار را طوری پیش ببرند که شانس شان برای رسیدن به صندلی داغ ریاست بیشتر شود. شاید به همین خاطر بود که برگزاری انتخابات از سوی اعضای مجمع به اردیبهشت سال آینده موکول شد.

جلسات پشت پرده ها کاندیداها

با وجود اینکه زمان انتخابات به سال آینده موکول شد اما برخی افرادی که خود را مدعی و شایسته ریاست فدراسیون فوتبال می دانند از مدتها پیش جلسات مخفیانه و پشت پرده با نهادهای مختلف و هیات های استانی را آغاز کرده‌اند تا بتوانند نظر مساعد آنها برای حمایت را جلب کنند و حضور قدرتمندی در انتخابات داشته باشند. این افراد تعدادشان زیاد است و البته با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع به نفع یکدیگر کنار خواهند رفت تا در نهایت گزینه مد نظرشان در انتخابات شرکت کند.

هیچ مدعی ثبت نام نکرده است

با وجود اینکه زمان ثبت نام برای حضور در انتخابات فدراسیون روز شنبه بیست و دوم اسفندماه به پایان خواهد رسید، اما هنوز چهره‌های مدعی و کسانی که شانس رسیدن به ریاست را دارند ثبت نام نکرده‌اند. البته برخی از آنها فرم‌های ثبت نام را دریافت کرده‌اند اما هنوز مراحل اداری را طی نکرده و ثبت نامه نهایی را انجام نداده‌اند.

مُهرهایی که سرنوشت ساز هستند

همه افرادی که قصد دارند ثبت نام نهایی خود برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال را انجام دهند باید هنگام ارائه مدارک امضا و مهر 10 رئیس هیات و عضو مجمع را نیز به عنوان تاییدیه خود همراه داشته باشند تا حضورشان در انتخابات قانونی تلقی شود. این امر مشکلات زیادی را برای برخی کاندیداها ایجاد کرده است و شاید منجر به این شود که برخی نتوانند به موقع ثبت نام خود را انجام دهند. اتفاقی که در دوره قبلی انتخابات فدراسیون فوتبال نیز رخ داد و یکی از مدعیان جدی نشستن روی صندلی ریاست به خاطر نداشتن این 10 امضا نتوانست ثبت نام کند.

مدعیان در انتظار تصمیم علی کفاشیان

بدون شک علی کفاشیان به واسطه حضور هشت ساله اش بر ریاست فدراسیون فوتبال از شانس بالایی برای بردن انتخابات برخوردار است چرا که هماهنگی خوبی با هیات های استانی و برخی اعضای مجمع دارد. شاید به همین خاطر است که برخی نامزدها هنوز تصمیم نهایی برای ورود به عرصه انتخابات را نگرفته اند و منتظرند تا تکلیف علی کفاشیان مشخص شود. کفاشیان در شرایطی هنوز هم تاکید دارد در انتخابات شرکت خواهد کرد که گفته می شود ممکن است برخی فشارهای بیرونی اجازه ندهد وی ثبت نام کند.

آیا دولت یا وزارت ورزش گزینه دارد؟

یکی از مواردی که همواره در انتخابات روسای فدراسیون ها مد نظر قرار می گیرد و البته در برخی موارد با حاشیه هایی نیز همراه می شود، نامزد شدن یکی از گزینه ها با حمایت وزارت ورزش است. این اتفاق در انتخابات دور گذشته نیز رخ داد اما گزینه وزارت ورزش نتوانست رای مجمع را از آن خود کند. با این حال شرایط حساس فوتبال به گونه ای است که عنوان شده ممکن است دولت هم فرد مورد نظر و مورد حمایتش را برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال روانه کند.

البته وزارت ورزش بارها توسط مسئولان مختلفش تاکید کرده که در انتخابات فدراسیون فوتبال گزینه ای نخواهد داشت اما بعید به نظر می رسد با توجه به اختلاف شدیدی که محمود گودرزی با علی کفاشیان دارد، وزارت ورزش نخواهد این بار گزینه قویتری در انتخابات داشته باشد. ضمن اینکه برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که برخی مسئولان دولتی نیز به دنبال معرفی گزینه ای قوی برای حضور در این انتخابات هستند.