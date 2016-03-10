نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان مذاهب اسلامی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جلالیان رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر عصر پنجشنبه در اختتامیه اولین جشنواره بین المللی فرهنگی ورزشی دانشگاه پیام نور در بوشهر اظهار داشت: مهمترین هدف برگزاری این جشنواره ایجاد همدلی و امید در بین جوانان بوده است.

وی با بیان اینکه ورزش می تواند موجب اتحاد بین کشور های اسلامی شود افزود: ورزش زبان گویای ملت ها است و می تواند منادی صلح و دوستی شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر با عنوان اینکه رفتار ورزشکاران در میدان های رقابت بسیار با اهمیت است گفت: این رقابت سالم و قانونمند است که می تواند از قهرمان یک پهلوان بسازد.

جلالیان در ادامه گفت: پیروزی همراه با اخلاق پهلوانی است و ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هدف ما تقویت ورزش در این دانشگاه است عنوان کرد: ورزش موجب نشاط می‌شود و این نشاط می‌تواند در ارتقای سطح علمی اثر گذار باشد.

این مسابقات در دو رشته فوتسال و تنیس روی میز برگزار شد که در فوتسال تیم‌های ایلام، بوشهر و خوزستان مقام‌های اول تا سوم را کسب کرد و در تنیس روی میز نیز تیم‌های ایلام، بوشهر و کرمانشاه مقام اول تا سوم را کسب کردند.