راهیان نور گشایش راه برای جاودانگی دفاع مقدس/ ایستادگی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی شامگاه پنج شنبه در مراسم روز ملی راهیان نور در خرمشهر، نقش امام راحل و مقام معظم رهبری را در معرفی هیبت و اقتدار فعلی جمهوری اسلامی نقشی کلیدی خواند و در ادامه به شهیدان به عنوان حاملان پیام های بلند ایستادگی، ثبات قدم، شکست ناپذیری، حق خواهی، جوانمردی، فداکاری و سایر صفات نیک یاد کرد و خصوصیات مثبتی که کشور با آنها شناخته می شود را مدیون شهدا دانست.

سردار سلامی، روز ملی راهیان نور را روز تجلی این مفاهیم بلند در کالبد روحانی کشور خواند و خرمشهر و سایر مناطق عملیاتی را شهرهای آسمانی نامید و از حرکت راهیان نور به عنوان وسیله انتقال مفاهیم روح بخش به نسل های دیگر یاد کرد.

وی با بیان اینکه وادی های راهیان نور، موهبت های الهی هستند، افزود: این سرزمین ها، سرزمین رشادت ها و فضیلت هاست. اینجا سرزمینی است که در آن به ندای امام خمینی (ره) لبیک گفته شد و سرزمین جهاد و شهادت است که حضور در آن شرف و عنایت محسوب می شود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این رابطه توضیح داد: بسیاری از حادثه هایی که وجود دارند، مدت اثرشان محدود به زمان وقوعشان نیست، همانگونه که واقعه عاشورا این گونه نبوده و دفاع مقدس هم جلوه و بارقه ای از عاشورا دارد.

سردار سلامی، دوران هشت ساله دفاع مقدس را متاثر از واقعه عاشورا دانست و در ادامه بیان کرد: اگر با آن اقتدار حسینی در مقابل دشمنان نمی ایستادیم، آن گاه دیگر از شکوه و اعتبار و سربلندی امروز کشور خبری نبود و بار دیگر در تاریخ محو می شدیم، دستاویز استکبار قرار می گرفتیم و بازهم می مردیم.

وی ادامه داد: جنگ به ما حیات دوباره و هویت بخشید و به ما آموخت که چطور می توان مقابل استکبارایستاد. دوران دفاع مقدس ادبیات مقاومت ما را غنی کرد و برای ما تصویر نوین از یک شخصیت جهانی یافت.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، تاریخ را دارای حرکت و مفاهیم بلند دانست و نسل جدید متولد شده در این فضا را مدیون آن حماسه جاودان معرفی و در ادامه عنوان کرد: خانواده شهدا هنوز در میان ما حضور دارند، به ما ایستادگی و توکل را الهام می کنند چرا که ایستادگی همچنان ادامه دارد.

وی به درگیری ها و نا امنی های منطقه اشاره و اظهار کرد: ایستادگی هنوز ادامه دارد چرا که جنگ هنوز وجود دارد و کاروان های شهادت امروز از کشورهای همسایه و مسلمان حرکت می کنند و این حرکت تا نصرت نهایی دین خدا، جاری است.

سردار سلامی با بیان اینکه ما هنوز از آن چشمه جوشان فداکاری بهره می بریم، متذکر شد: باید این فداکاری ها، خاطره ها و عشق بازی های عاشقانه و عارفانه جاودانه شوند و راهیان نور گشایش راه برای جاودانگی هستند.

وی افزود: حرکت راهیان نور می آموزد که باید با روحیه جهادی و شهادت طلبی در مقابل استکبار ایستاد.