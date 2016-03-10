منافع ملی کشور را با عقلانیت و تدبیر دنبال کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضیزاده هاشمی پنجشنبهشب در اختتامیه المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان در ساری افزود: بهرهگیری از تجربیات کمک میکند تا کشور بهتر بتواند به رشد و توسعه دست یابد و تاکنون دولتهای زیادی در کشور روی آمدهاند و خدمات زیادی از خود به چا گذاشتهاند.
وی عنوان کرد: دولتهایی که با عقلانیت کشور را بهپیش بردهاند و آنهایی که از جوانان استفاده کردهاند، موفقتر بودهاند.
وی نقش جوانان و دانشجویان علوم پزشکی را در سلامت مردم و رفع درد و رنج مردم مؤثر برشمرد و گفت: وقتی بهپیشینه فرهنگی و تاریخی کشور نگاه کنیم سرشار از موفقیت و توفیق بوده است و خوشبختانه ایران ازنظر جغرافیایی و طبیعی، ضریب هوشی و تعداد دانشمندان و متخصصان کمبودی برای پذیرفت و رسیدن به قله تعالی ندارد.
وزیر بهداشت با عنوان اینکه دنیا محتاج ایران است تصریح کرد: باید با تعامل، گفتگو، عقلانیت و تدبیر منافع ملی را دنبال کنیم و از زیاده بینی و خودبینی پرهیز کنیم و کشور را بسازیم.
قاضی زاده هاشمی با تقدیر از حمایتهای مقام معظم رهبری از دولت تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم شاهد جبران مسائل گذشته و رفع مشکلات باشیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی کشور بابیان اینکه کسی جز جوانان نمیتواند به خودشان کمک کند افزود: جوانان ایران اسلامی تحول بزرگی در حوزه بینالمللی خواهند داشت و در سرنوشت کشور اثرگذار هستند.
وی با اشاره به اینکه آینده کشور بسیار مهم و حساس است تصریح کرد: جوانان درصحنههای مختلف ازجمله جنگ تحمیلی نقش بسزایی داشتند و بسیاری از فرماندهان دوران دفاع مقدس را جوانان تشکیل میدادند.
نظر شما