فرهنگ سازی لازمه حفظ طبیعت است/ خبرگزاری مهر سمنان رسانه برتر

به گزارش خبرنگارمهر، علینقی حیدریان عصر پنج شنبه در پنجمین همایش نقش رسانه ها در حفظ منابع طبیعی استان سمنان ضمن بیان اینکه بحث های مشارکتی مردم و سمن های محیط زیستی در حفظ و حراست از منابع طبیعی باید جدی گرفته شود، ابراز داشت: مردم ثابت کرده اند که هرکجا با مشارکت خود پای طرح های محیط زیستی ایستاده اند، آن طرح با موفقیت انجام پذیرفته و نگاه دولت یازدهم نیز در حوزه حراست از منابع طبیعی نگرش مشارکت محور است.

وی افزود: این روزها طرح مدیریت جامع منابع طبیعی بسیار مطرح است که به نتیجه رسیدن آن قطعا نیازمند زمان، مشارکت رسانه و سازمان های مردم نهاد دارد.

مهر رسانه برتر حوزه منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن قدردانی از اصحاب رسانه برای نهادینه سازی فرهنگ حراست از منابع طبیعی و ترویج آن گفت: رسانه ها حلقه ارتباط بین مردم و مسئولان هستند و این مهم درباره حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست نقشی بسزا و مهم تلقی می شود.

حیدریان رسالت اصحاب رسانه را در حفظ و حراست از منابع طبیعی سنگین برشمرد و بیان داشت: همکاری اصحاب رسانه برای ترویج فرهنگ حراست از منابع طبیعی بسیار مهم است چرا که منابع خدادادی موجود در پیرامون محیط زندگی امروز ما، سرمایه ای برای فرزندان و آینده سازان ایران اسلامی است که می بایست در حراست از آن کوشا بود.

وی افزود: خبرگزاری مهر استان سمنان به عناوان رسانه برتر در حوزه محیط زیست تلاش های وافری در راستای فرهنگ سازی حفظ و گسترش منابع طبیعی صورت داده و همواره در راستای نشر اخبار و اطلاعات این حوزه کوشا بوده است و به این منظور اداره کل منابع طبیعی استان سمنان از این خبرگزاری تجلیل به عمل می آورد.

خبرگزاری مهر استان سمنان تقدیر شد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اهداء لوح تقدیری در خلال همایش نقش رسانه ها در حراست از منابع طبیعی، از خبرگزاری مهر تقدیر به عمل آورد.

در متن لوح تقدیر این اداره کل آمده است: اگر امروز افکار عمومی، رسانه های گروهی در تعالی انس انسانها با طبیعت نقشی بی بدیلی دارند، به خاطر وجود تلاشگران رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری است که با سخنان دلپذیر خود، درخت آگاهی بخشی و هم اندیشی فرهنگ منابع طبیعی و آبخیزداری را سیراب می سازند.

در بخش پایانی این لوح تقدیر آمده است: اینک به خاطر خدمات شایان توجه خود، در راستای پیوند مردم با طبیعت و بنیانگذاری تعامل اصولی با جنگل ها، مراتع، بیابان ها و حوزه های آبخیز به عنوان فرهنگ ساز منابع طبیعی و آبخیزداری شناخته می شوید، ما خادمان عرصه منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان به خاطر داشتن همسنگرانی چون شما بر خود می بالیم و من باب تقدیر برای تعامل با برگزاری پنجمین همایش نقش رسانه در منابع طبیعی این لوح سپاس را به حضورتان تقدیم می داریم و از صمیم دل آرزومندیم، ذات اقدس احدیت، شما خوبان را در «کنغ الطاف خاصه» خویش قرار دهد.