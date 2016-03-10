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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۴۰

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت:

۵۲۷ دانشجوی علوم پزشکی در المپیاد ورزش‌های همگانی رقابت کردند

۵۲۷ دانشجوی علوم پزشکی در المپیاد ورزش‌های همگانی رقابت کردند

ساری - مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: ۵۲۷ دانشجو در اولین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان پسر علوم پزشکی رقابت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال نژاد جواد پنجشنبه‌شب در مراسم اختتامیه المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی کشور در ساری افزود: ۵۲۷ دانشجو در هفت رشته ورزشی دارت، فوتبال رومیزی، طناب زنی، کبدی و غیره به رقابت پرداختند زیرا اعتقادداریم ورزش همگانی تأمین‌کننده سلامت همگانی جامعه و عامل نشاط در زندگی است.

وی با اشاره به تأکید وزیر بهداشت مبنی بر گسترش ورزش در سطح دانشگاه‌ها افزود: در سال جاری برگزاری هم‌زمان دو المپیاد در دستور کار معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت قرار گرفت.

نژاد جواد گفت: ظرفیت‌سازی برای شناسایی استعدادهای دانشجویان، به‌کارگیری مربیان در رشته‌های مختلف و برگزاری کلاس‌های آموزشی مختلف ازجمله اقدامات انجام‌شده است.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت تصریح کرد: همچنین برگزاری مسابقات درون دانشگاهی، انتخاب و آماده‌سازی تیم‌ها در دستور کار قرار گرفت و وزارت بهداشت عضو شورای ورزش همگانی کشور شده است.

وی بیان داشت: این وزارتخانه با تعامل با فدراسیون ورزش‌های همگانی و به‌کارگیری مربیان و داوران خبره نسبت به برگزاری المپیاد ورزشی در سطح هفت رشته اقدام کرده است.

وی یادآور شد: جوانان دانشجو در سطح ۳۵ دانشگاه با علاقه‌مندی در هفت رشته رقابت کردند و در رشته فوتبال رومیزی ۳۱ تیم و ۶۲ نفر انفرادی، رشته دارت با ۵۱ ورزشکار، طناب زنی با ۴۸ نفر، ۳۰ ثانیه سرعت و سه دقیقه استقامت و کبدی با ۹ تیم و غیره شرکت کرده‌اند.

نژاد جواد افزود: به اذعان صاحب‌نظران این دوره از مسابقات یکی از بهترین دوره‌های برگزاری رشته‌های همگانی در سطح کشور به شمار می‌رود و برخی رشته‌ها برای اولین بار در المپیاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشجویان برگزارشده است.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت ادامه داد: هم‌زمان با برگزاری المپیاد، نشست مدیران ورزشی و تربیت‌بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد و برای برپایی المپیاد قهرمانی پسران در سال ۹۵ و تدوین تقویم ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تصمیم‌گیری کردند.

کد مطلب 3577819

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