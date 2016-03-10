به گزارش خبرنگار مهر، جلال نژاد جواد پنجشنبهشب در مراسم اختتامیه المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی کشور در ساری افزود: ۵۲۷ دانشجو در هفت رشته ورزشی دارت، فوتبال رومیزی، طناب زنی، کبدی و غیره به رقابت پرداختند زیرا اعتقادداریم ورزش همگانی تأمینکننده سلامت همگانی جامعه و عامل نشاط در زندگی است.
وی با اشاره به تأکید وزیر بهداشت مبنی بر گسترش ورزش در سطح دانشگاهها افزود: در سال جاری برگزاری همزمان دو المپیاد در دستور کار معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت قرار گرفت.
نژاد جواد گفت: ظرفیتسازی برای شناسایی استعدادهای دانشجویان، بهکارگیری مربیان در رشتههای مختلف و برگزاری کلاسهای آموزشی مختلف ازجمله اقدامات انجامشده است.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت تصریح کرد: همچنین برگزاری مسابقات درون دانشگاهی، انتخاب و آمادهسازی تیمها در دستور کار قرار گرفت و وزارت بهداشت عضو شورای ورزش همگانی کشور شده است.
وی بیان داشت: این وزارتخانه با تعامل با فدراسیون ورزشهای همگانی و بهکارگیری مربیان و داوران خبره نسبت به برگزاری المپیاد ورزشی در سطح هفت رشته اقدام کرده است.
وی یادآور شد: جوانان دانشجو در سطح ۳۵ دانشگاه با علاقهمندی در هفت رشته رقابت کردند و در رشته فوتبال رومیزی ۳۱ تیم و ۶۲ نفر انفرادی، رشته دارت با ۵۱ ورزشکار، طناب زنی با ۴۸ نفر، ۳۰ ثانیه سرعت و سه دقیقه استقامت و کبدی با ۹ تیم و غیره شرکت کردهاند.
نژاد جواد افزود: به اذعان صاحبنظران این دوره از مسابقات یکی از بهترین دورههای برگزاری رشتههای همگانی در سطح کشور به شمار میرود و برخی رشتهها برای اولین بار در المپیاد دانشگاههای علوم پزشکی و دانشجویان برگزارشده است.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت ادامه داد: همزمان با برگزاری المپیاد، نشست مدیران ورزشی و تربیتبدنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد و برای برپایی المپیاد قهرمانی پسران در سال ۹۵ و تدوین تقویم ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی تصمیمگیری کردند.
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