تاثیر درمان دیابت بر کاهش احتمال ابتلا به سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه دانمارک جنوبی دریافته اند کنترل دیابت از طریق رژیم غذایی یا قرص های همچون متفورمین موجب کاهش تراکم ماموگرافی یا تراکم بالای بافت سینه، که از فاکتورهای پرخطر ابتلا به سرطان سینه است، می شود. اما استفاده از انسولین در چنین شرایطی دارای تاثیر معکوس بوده و موجب افزایش تراکم سینه می شود.

طبق این مطالعه جدید، زنان مبتلا به دیابت که از انسولین استفاده می کنند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان سینه قرار دارند چراکه تراکم بافت سینه این زنان افزایش می یابد.

تراکم بافت سینه یکی از قوی ترین فاکتورهای پرخطر ابتلا به سرطان سینه است. زنان دارای تراکم بافت سینه بیش از ۷۵ درصد، چهار تا شش برابر بیشتر از زنان دارای تراکم بافت کمتر از ۲۵ درصد در معرض ابتلا به سرطان سینه قرار دارند.

در این مطالعه، محققان ۵۶۴۴ زن را که از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ در غربالگری ماموگرافی حضور یافته بودند را مورد بررسی قرار دادند. رده سنی این افراد ۵۶ سال بود. ۲.۴ درصد مبتلا به دیابت بودند. ۵۶.۳ درصد از آنها هم دارای بافت سینه متراکم یا مرکب بودند.

البته این تیم تحقیق تاکید می کنند درحالیکه درمان با انسولین با افزایش احتمال تراکم بیشتر بافت سینه ارتباط داشت، اما اثبات نشده است که انسولین موجب افزایش ریسک ابتلا به سرطان سینه می شود.