کشف استعدادها اولویت اصلی هیئت گلف گلستان است

فرهاد بایلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت گلف استان برای اینکه استعداد نوجوانان و جوانان در این رشته را کشف کند، در کنار سرمایه گذاری و صرف وقت و هزینه های اولیه تمام توان خود را برای به نتیجه رسیدن این مهم به کار بسته است.

بایلری درباره وضعیت فعلی گلف گلستان بیان کرد: در مقایسه و ارزیابی عملکرد هیئت گلف استان ها در سطح کشور، گلستان در بخش های گلف، مینی گلف و وودبال جزو برترین‌ها شناخته می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر که از نظر مالی مشکل داشته ایم، تلاش کردیم بر اساس بهبود مدیریت و تعیین نمودار عملکردی حرکت کنیم تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنیم.

وی درباره عملکرد این ورزش در سال ۹۴ گفت: در این سال چندین عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی در سطح مسابقات کشوری به دست آوردیم و تعدادی ورزشکار در مسابقات انتخابی تیم‌های ملی گلف، مینی گلف و وودبال حائز مقام‌های برتر شدند.

رئیس هیئت گلف گلستان تصریح کرد: امیدوارم با حمایت های مدیر کل ورزش و جوانان استان بتوانیم در سال ۹۵ نیز همچنان جزو هیئت های برتر کشور قرار بگیریم.

گفتنی است؛ در سال های گذشته، فیروزه محمدزمانی قهرمان گلستانی الاصل در تیم ملی گلف بانوان حضور داشته و در حال حاضر نیز بازیکنانی نظیر سیما جمال حائز مقام دوم کشور در رشته وودبال بانوان، صالح قلیش‌لی در گلف، هومن محمدزمانی قهرمان کشور در مینی گلف، شهرام عسگری قهرمان و حبیب الله قزنچایی نفر سوم کشور در وودبال آقایان از جمله ورزشکاران موفق این رشته ورزشی هستند.

فرهاد بایلری از آبان ۹۲ ریاست هیئت گلف گلستان را برعهده گرفته است.