شرکت ۷ درصد دانشجویان علوم پزشکی در مرحله مقدماتی المپیاد ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فراهانی پنجشنبه‌شب در اختتامیه اولین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ساری افزود: تعداد افرادی که در مراحل مقدماتی المپیاد ورزش‌های همگانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت کردند ۱۸ هزار نفر معادل هفت درصد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است.

وی اظهار داشت: در دولت تدبیر هدف این بود که شور و هیجان در دانشگاه‌ها ایجاد شود و یکی از این راه‌ها ورزش است ولی کمبود امکانات ورزشی از عوامل محدودکننده به شمار می‌رود و طراحی المپیاد ورزشی با این هدف انجام شد که شمار و دامنه فعالیت ورزشی دانشجویان را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: شورونشاط و هوشمندی بین دانشجویان وجود دارد و انشاءالله شاهد روزی باشیم که همه دانشجویان تحرک بدنی لازم را داشته باشند.

فراهانی با تقدیر از شرکت دانشجویان در المپیاد ورزش‌های همگانی افزود: برگزاری این المپیاد نتیجه حمایت‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده است.

اولین المپیاد ورزش های همگانی با شرکت ۵۲۷ دانشجوی پسر در هفت رشته به مدت سه روز در ساری برگزار شد.