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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۵۰

محققان دریافته اند؛

زنان بیشتر دچار گردن درد می شوند

زنان بیشتر دچار گردن درد می شوند

محققان دریافته اند که زنان ۱.۳۸ بار بیش از مردان دچار گردن درد ناشی از بیماری فرسایش دیسک گردنی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری فرسایش دیسک گردنی علت متداول گردن درد است. علائم این بیماری شامل سفت شدگی گردن، سوزش، حس خارش، و بیحسی است. درد بیشتر در زمان بلند کردن یا حرکت دادن سر تشدید می شود.

محققان دانشگاه شیکاگو به سرپرستی «جوزف هولتمن»، ۳۳۳۷ بیمار تحت درمان را مورد مطالعه قرار دادند.

در مطالعات قبلی مشخص شده بود که زنان بیش از مردان به کلینیک های درمانی به خاطر دردهای مزمن نظیر سردردهای میگرنی و دردهای اسکلتی-عضلانی مراجعه می کنند.

محققان توضیحات مختلفی در این مورد ارائه کرده اند که از آن جمله می توان به تفاوت های هورمونی و این باور که مردان کمتر علاقمند به ابراز دردشان هستند، اشاره کرد.

تیم تحقیقات هولتمن، با مطالعه بیماران تحت درمان به خاطر بیماری دیسک فرسایشی گردن دریافتند که شیوع این بیماری در زنان بیشتر از مردان است.

به گفته محققان شیوع این درد در زنان ۱۲ درصد و در مردان ۱۱ درصد است. اما هنوز به علت این تفاوت دست نیافته اند.

کد مطلب 3577826
حبیب احسنی پور

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