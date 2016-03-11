به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» در خراسان رضوی در محل دفتر این سازمان در مشهد با اشاره به اینکه در میدان رقابت انتخابات رای آوردن و یا نیاوردن مهم نیست بلکه مهم دستیابی به اهداف نظام اسلامی است، اظهار کرد: قاعده این است که عده ای رئیس باشند و عده ای مرئوس، عده ای در میدان رقابت پیروز شوند و عده ای شکست بخورند.

وی با بیان اینکه در انتخابات نه پیروز شدن شادی دارد و نه شکست غم افزود: کار کردن در هر دوره از مجلس سخت تر از دوره های گذشته می شود چرا که وظایف سنگین تر و خطرناک تر می شود اشتباه گذاشتن حتی یک قدم باعث ضرر رسیدن به ۸۰ میلیون هم‌وطن می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نکات مثبت انتخابات اخیر گفت:‌ شرکت بیش از ۶۰ درصد رای دهندگان در انتخابات اخیر ثابت کرد که این افراد اطمینان دارند که رای‌شان جا به جا نمی شود چرا که اگر بر صحت برگزاری انتخابات شک می داشتند در انتخابات شرکت نمی کردند.

شرکت گسترده در انتخابات سبب یاس دشمنان داخلی و خارجی شد

وی ادامه داد:‌ این شرکت گسترده یاس و ناامیدی را در دل دشمنان داخلی و خارجی به وجود آورد و ثبات سیاسی و بلوغ سیاسی را در کشور چند برابر کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اصولگرایان در تهران رای نیاوردند، گفت: اگر به تاریخ انتخابات پس از انقلاب رجوع کنیم درخواهیم یافت که هر زمان در حین صدارت ریاست جمهوری انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفت مردم برای هم سو بودن دولت و مجلس و پیشبرد بهتر اهداف به مجلسی رای می دهند که هم سو با دولت بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ هاشمی رفسنجانی در دوره مجلس سوم روی کار آمد و تا اتمام این دوره مجلس، دولت و مجلس چالش های بسیاری را با یکدیگر پیدا می کنند اما پس از انتخابات مجلس چهارم، ترکیب مجلس ۳۰ به صفر به نفع هاشمی رفسنجانی می شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ این اتفاق در دوران ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد نیز رخ داد و طبیعی بود که انتخابات دهم مجلس نیز شرایط به همین صورت رقم می خورد و این مسئله سنتی جاری است.

تحریم های اقتصادی هم مانع حضور مردم در عرصه انتخابات نشد

توکلی با اشاره به نکات مثبت انتخابات از منظر خارجی گفت: در منطقه خاورمیانه اکثر کشورها دچار ناامنی، ترور، جنگ داخلی و تجاوز نظامی خارجی هستند و در چنین وضعیت پرتنشی انتخابات به صورت سالم و قانونی در ایران برگزار می شود.

وی با اشاره به تحریم اقتصادی پنج ساله فلج کننده علیه ایران با هدف جدایی ملت از حکومت و نظام اسلامی خاطرنشان کرد: مردم به رغم نارضایتی از شرایط موجود اما میان مسایل کلان و مسایل شخصی تفاوت قائل شده و پای نظام اسلامی می ایستند و این مسئله در ثبات و تداوم امنیت کشور موثر است.

فساد سیستماتیک امنیت را به مخاطره می اندازد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نظام اسلامی را نه کودتا، نه تجاوز نظامی و نه انقلاب مخملی فرو می پاشد بلکه تنها مسئله ای که امنیت کشور را به مخاطره می اندازد فساد است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه فساد در کشور ما سیستماتیک شده است، بیان کرد: اگر مسئولان و دستگاه های مبارزه با فساد از جمله دستگاه قضا، نیروی انتظامی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دچار فساد شوند فساد سیستماتیک می شود.

محتکران زمین و مسکن در پناه قانون بی قانون مالیاتی هستند

توکلی با اشاره به مطرح کردن دو بار لایحه «مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن» گفت:‌ برخی سرمایه خود را برای خرید و فروش در زمینه زمین و مسکن هزینه می کنند اما در مقابل عده ای زمین و مسکن را می خرند و آن را احتکار می کنند تا زمانی که تقاضای مسکن بالا رفت با قیمتی چند برابر در بازار عرضه کنند که دود این احتکار به چشم مستاجران و مردم می رود.

وی تورم در بخش زمین و مسکن را از تورم کل جامعه بیشتر دانست و خاطرنشان کرد: مالیات دو در هزار براساس قیمت منطقه ای زمین و مسکن در برابر مالیات های ۲۵ درصدی و بیشتر کارخانه داران و تولیدکنندگان بسیار ناچیز است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل رکود در جامعه را نداشتن یا کمبود نقدینگی عنوان و تاکید کرد: اگر قانون مالیات ها اصلاح شود سرمایه به سمت تولید در کشور سرازیر می شود و کشور نیز از رکود خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد سیستماتیک سازمان مردم نهادی با عنوان «دیده بان شفافیت و عدالت» را با مجوز و قانونمند به ثبت رسانده و فعال کردیم، افزود: مرتضی نبوی، پرویز سروری، محمدحسین حسین زاده بحرینی، دکتر نادران، ‌ دکتر نجابت، دهقان نغندر، امیرآبادی، کوثری و من موسسان این سازمان هستیم و تلاش داریم تا نمایندگی آن را در استان ها نیز فعال کنیم.

ارقام فساد روز به روز نجومی می شود

توکلی با اشاره به اینکه متاسفانه ارقام فساد و تعداد افراد آن روز به روز بیشتر می شود، ‌ تاکید کرد: افرادی که عضو این سازمان می شوند با ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک پیگیر فساد در جامعه هستند.

وی با اشاره به یکی از فسادهای اخیر گفت: قرار بود تا پتروشیمی را از بورس تهران خارج کرده و در بازار آزاد به فروش برسانند که اگر این اتفاق می افتاد هزار میلیارد تومان از جیب مردم خارج می شد و به جیب چند نفر محدود وارد می شد اما با پیگیری های انجام شده و ارسال نامه به شخص رئیس جمهور جلو ی این فساد مالی بزرگ گرفته شد.

توکلی تصریح کرد: هدف ما افشاگری نیست بلکه می خواهیم جلو فساد در کشور را بگیریم و با روش و قوانین فساد خیز مبارزه کنیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ در این راه گرایش سیاسی افراد برای ما اهمیت ندارد بلکه هر کسی که پاک باشد جزء سمن ماست و کسی که فاسد باشد هیچ رفاقتی با او نخواهیم داشت.