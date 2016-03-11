  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۳

مدیرکل ثبت اسناد کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

۴۱ دفتر ثبت ازدواج و طلاق در کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند

۴۱ دفتر ثبت ازدواج و طلاق در کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند

یاسوج- مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۱دفتر ثبت ازدواج و طلاق در سطح استان فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محوری شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از این دفاتر افزود: در سال‌جاری ۷۷ بازرسی از دفاتر ازدواج و طلاق استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه سامانه های جدید و شیوه های نوینی در ارائه خدمات در دفترخانه ها به کار گرفته شده است، اظهار داشت: یکی ازاین سامانه های نوین، سامانه ثبت ازدواج و طلاق است که هویت افراد در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه به صورت الکترونیکی احراز می شود.

محوری تصریح کرد: در این سامانه آمار و تعداد دقیق تعداد ازدواجها و طلاقهای به ثبت رسیده قابل مشاهده و بررسی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تاکید کرد: الکترونیکی شدن فعالیتهای این سازمان علاوه بر امنیت بیشتر، سرعت انجام فعالیتها را نیز افزایش داده است و با این امر لزوم نگارش دفاتر از بین می رود.

محوری اظهار داشت: افزایش آمار طلاق دراستان تهدیدی برای سلامت جامعه است و باید در این راستا تدابیر مناسب و کارشناسی شده ای اندیشیده شود.

کد خبر 3577845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها