۴۱ دفتر ثبت ازدواج و طلاق در کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محوری شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از این دفاتر افزود: در سال‌جاری ۷۷ بازرسی از دفاتر ازدواج و طلاق استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه سامانه های جدید و شیوه های نوینی در ارائه خدمات در دفترخانه ها به کار گرفته شده است، اظهار داشت: یکی ازاین سامانه های نوین، سامانه ثبت ازدواج و طلاق است که هویت افراد در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه به صورت الکترونیکی احراز می شود.

محوری تصریح کرد: در این سامانه آمار و تعداد دقیق تعداد ازدواجها و طلاقهای به ثبت رسیده قابل مشاهده و بررسی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تاکید کرد: الکترونیکی شدن فعالیتهای این سازمان علاوه بر امنیت بیشتر، سرعت انجام فعالیتها را نیز افزایش داده است و با این امر لزوم نگارش دفاتر از بین می رود.

محوری اظهار داشت: افزایش آمار طلاق دراستان تهدیدی برای سلامت جامعه است و باید در این راستا تدابیر مناسب و کارشناسی شده ای اندیشیده شود.