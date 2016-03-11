سفره رنگارنگ غذاها و سوغات خراسان جنوبی/از «زعفران » تا «قورت»

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: از جالب‌ترین جاذبه‌های گردشگری در هر منطقه‌ای انواع غذاهای آن سرزمین و نحوه طبخ آن است. غذاهای سنتی خراسان جنوبی از مواد در دسترس و متناسب با شرایط آب و هوایی تهیه می‌شود.

غذاهای محلی مورد استفاده در این منطقه به فراخور فصل و همچنین طبع افراد(سرد مزاجی یا گرم مزاجی) و این که بعضی از غذاهای محلی جنبه درمانی یا پیشگیری از بیماری داشته مورد استفاده مردم قرار می‌گرفته است.

یکی از این غذاهای محلی مردم این منطقه قروت یا کشک است که با حجم کم خود، یک ماده غذایی معجزه آساست که در بردارنده تمامی خواص شیر و حاوی کلسیم و پروتئین است.

قورت یا «کشک دیگ چدنی»

قورت یا «کشک دیگ چدنی» یکی از فرآورده‌های فرعی شیر است که به روش سنتی از جوشاندن، تغلیظ و یا خشک کردن دوغی که پس از کره گیری باقی می‌ماند و یا از ماست بدون چربی تهیه می‌شود.

کشک دیگ چدنی یا خاکستری در خراسان جنوبی مورد استقبال زیادی قرار دارد که به نام «قورت» نیز مشهور است این نوع کشک خواص بیشتری نسبت به سایر کشک‌ها دارد.

برای تهیه کشک دیگ چدنی پس از ساییدن، مایع کشک ساییده را به روغن پیازی که به نعنای خشک معطر شده می‌افزاییم و پس از قدری جوش آمدن روی حرارت، اشکنه بسیار خوشمزه و مطبوعی به دست می‌آید.

کشک به عنوان یک غذای نفاخ و هم آورنده و سفت کننده روده محسوب می‌شود؛ به همین علت برای هضم راحت آن از نعنای خشک استفاده می‌شود. علاوه بر آن، کلسیم بالا و فسفر موجود در کشک می‌تواند در پیشگیری از پوکی استخوان موثر باشد.​​

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«کشک زرد» نوع دیگری از کشک خراسانی‌هاست و به صورت پودر زردرنگ خشک است که از روزگاران کهن بر جای مانده است.

برای تهیه کشک زرد تلفیقی از آرد و ماست یا مقداری شیر و خمیر ترش خمیر تهیه و مقداری زردچوبه یا زعفران نیز به آن اضافه می‌کنند و می‌گذارند تا خوب ترش شود سپس آنرا به صورت چانه‌هایی بر روی یک پارچه تمیز خشک می‌کنند و با یک هاون یا دستاس آسیاب کرده تا به صورت آرد شود و با الک صاف می‌کنند.

به هنگام تهیه غذا مقداری را با آب مخلوط کرده و در پیاز داغ یا سیر داغ می‌ریزند تا بپزد با نان می‌خورند.

گاهی در تهیه آن از گوشت داغ، گوجه خشک و یا گردو نیز استفاده می‌کنند. با توجه به گرم بودن غذا بیشتر در فصل زمستان برای نهار یا شام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاچی نوعی غذای سنتی است که برای تهیه آن آرد گندم یا گاورس را با آب مخلوط کرده و روی آتش می‌جوشانند تا غلیظ شود سپس با مقداری شیره انگور یا گوشت داغ یا شلغم میل می‌کنند.

​نوجوش ناهاری خوشمزه

نوعی دیگر از غذاهای سنتی خراسان جنوبی نان جوش که در اصطلاح محلی به آن« نوجوش» نیز گفته می‌شود.

ابتدا مقداری سیر داغ تهیه کرده کمی آب به آن می‌افزایند قبل از اینکه آب به جوش آید مقداری برگ خورد شده پیازچه، زردچوبه یا زعفران، نمک و گاهی چند تخم مرغ هم به آن اضافه می‌کنند و گاهی به عنوان چاشنی از طرب گوجه یا قره قروت استفاده می‌کنند وقتی که آب به جوش آمد متناسب با مقدار آب اشکنه نان خشکه به آن می‌افزایند و خوب هم می‌زنند تا آب جذب نان‌ها شود این غذا بر حسب تمایل بیشتر برای نهار تهیه می‌شود.

«چکمال» از ریز کردن پتیر یا کماچ داغ به دست می‌آید که باید با مقداری روغن یا مسکه (کره محلی) آب شده خوب چنگ زده شود تا چربی به خورد کماچ و پتیر برود و بیشتر در زمان پختن نان تازه تهیه می‌شود.

«کما» یک گیاهی خودرو و بیابانی از دیگر غذاهای سنتی خراسان جنوبی است و بیشتر در فصل بهار و اواخر زمستان درست می‌کنند برای تهیه آن کماها را خرد می‌کنند و پس از شستن، در آب می‌جوشانند تا پخته شود.

سپس آب آن را گرفته مقداری سیر داغ تهیه می‌کنند و کماهای له شده را با مغز گردوی کوبیده و تخم مرغ، نمک، زعفران و گاهی سیب زمینی تفت می‌دهند و با قروت یا سیر ماست و یا به تنهایی میل می‌کنند.

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اشکنه بنه یا قاتق

اشکنه بنه که به آن "قاتق" نیز می‌گویند و برای تهیه آن ابتدا بنه یا پسته بنه‌ها را در هاون کوبیده تا به روغن بیاید سپس به همراه مقداری گردوی نرم شده در تقار یا تقارچه‌های سفالی می‌سایند و در ضمن مالیدن اندک اندک آب به آن می‌افزایند و این عمل را ادامه می‌دهند تا به روغن بیاید سپس با دست می‌فشارند تا روغن آن بیرون بیاید و روغن را در ظرف دیگر نگه می‌دارند آنگاه کم کم به آن آب می‌افزایند تا پوست‌های شکسته جدا شود و آن را پر آب کرده و صاف می‌کنند روغن بدست آمده را به آن اضافه می‌کنند مقداری سیر با نمک نیز مخلوط کرده به آن می‌افزایند. این غذا به صورت سرد و گرم در تابستان و زمستان مورد استفاده قرار می‌گیرد خاصیت این غذا در گرم بودن آن است.

اشکنه گوجه، قلور شیر، اشکنه گشنیز و اشکنه زردآلو از دیگر غذاهای سنتی در خراسان جنوبی است که با طبخی آسان سفره‌ای زیبا را برایمان مهیا می‌کند.

سوغات سرزمین طلای سرخ ایران

خراسان جنوبی که به نام سرزمین طلای سرخ ایران مشهور است به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی حدود ۳۰ درصد زعفران ایران در این منطقه تولید می‌شود که بهترین کیفیت زعفران را دارد و زعفران قاینات آوازه جهانی دارد و به کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

زعفران: هم‌اکنون منطقه‌ عمده کشت زعفران به خراسان‌جنوبی که زمانی به قهستان شهرت داشته و امروزه شامل شهرستان‌های نهبندان، بیرجند، قاین، گناباد، فردوس و طبس می‌شود، محدود شده است.

زعفران گیاهی است علفی، دائمی و در عین حال زینتی که از طریق پیاز تکثیر می‌شود، چون زعفران یک گیاه نازای طبیعی است.

​بخش مورد استفاده زعفران همین کلاله زعفران است. اگرچه همراه بودن خامه با کلاله از قیمت زعفران می‏‌کاهد، اما بیشتر افراد برای اطمینان از خلوص زعفران ترجیح می‏‌دهند از زعفران دسته‏‌ای که خامه به کلاله متصل است خریداری کنند.

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کلاله‌ زعفران دارای رنگ، طعم و عطر دلپذیری است که هر یک از این ویژگی‌ها مربوط به یک دسته از مواد آلی شیمیایی است.

زعفران در بازارهای استان به‌صورت زعفران معمولی دسته‌ای و زعفران سرقلم سرریشه، یا سرگل، یا رشته‏‌ای و در بازارهای جهانی بیشتر به‌صورت زعفران سائیده شده «پودر» و زعفران رشته‏‌ای به فروش می‌رسد.

زرشک: زرشک‏‌ها گروه بزرگی ‏از درختچه‏‌های خاردار همیشه سبز یا خزان‌کننده از خانواده زرشکیان است.

ارتفاع درختچه‌ زرشک به یک تا ۳ متر و در شرایط مساعد به ۶ متر می‌رسد. شاخه‌های این درختچه شکننده و دارای پوسته‌زرد رنگ و عدسک‌های سیاه رنگ بوده که بر روی ساقه‌های قدیمی نیز دیده می‌شوند.

برگ زرشک حاوی مقدار زیادی ویتامین C است و در اسهال‌های مزمن، آب آوردن انساج و در بیماری اسکوربوت مصرف می‌شود. جویدن برگ باعث سفت شدن لثه‌ها و جلوگیری از خونریزی می‌شود.

گل‌های زرشک، مجتمع و به‌صورت خوشه‏‌ای و آویخته است، در خراسان‌جنوبی زرشک بی‌دانه به‌عنوان یک میوه مطلوب در شهرستان‌های بیرجند و قائنات کشت می‌شود.

از دانه زرشک صرف نظر از مصارف غذایی در صنایع تبدیلی از قبیل مربا، ژله، آب میوه، نوشابه گازدار، کنسرو، مارمالاد، نکتارین و گرد زرشک استفاده می‏‌شود.

زرشک را عقیق درخشان صحراهای خراسان نام نهاده‌اند که این محصول به یکی از سوغات پر مخاطب مسافران خراسان‌جنوبی تبدیل شده است.

آلو بخارا: آلو بخارا درختچه‌ ای است به طول در حدود سه متر که هر قدر فواصل کشت آن محدودتر باشد، بر ارتفاع آن اضافه می‌شود. این درخت در روستاهای بخش مرکزی و بخش درمیان بیرجند به فراوانی کشت می‌شود.

میوه این درخت به طوری‌که در مخزن الادویه آمده، اثر هضم‌کننده، اشتهاآور و محرک ترشحات صفراوی دارد. نوع خشک شده آن که به‌عنوان سوغات خراسان‌جنوبی طرفداران زیادی دارد، در انواع سوپ‏‌ها و خوراک‌ها استفاده می‌شود.

​عناب:عناب درختی است خاردار که در مقابل سرما و گرما مقاوم است. عناب در بیشتر روستاهای بیرجند و در زمین‌های نامرغوب می‌روید و حاصل بالنسبه رضایت بخشی تولید می‌کند.

میوه این عناب‌ها ترش و شیرین و با درجه گوشتی ۹۱ درصد و میانگین وزن ۱۳ گرم است. در روستاهای بیرجند اغلب عناب بیش از سنجد کشت می‌شود، چون میوه عناب بیش از سنجد طالب و قیمت دارد.

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سنجد: سنجد دارای ارقامی است که از نظر شکل، رنگ، طعم و اندازه میوه و ارتفاع درخت بایکدیگر متفاوت هستند.

این درخت در روستاهای کوهستانی بیرجند به فراوانی یافت می‌شود و از آن به‌ویژه به‌عنوان پرچین برای جلوگیری از تخریب مزارع و باغ‌ها استفاده می‌کنند.

برگ سنجد شبیه بید، دراز، کرک‌دار، براق و متناوب و با دم‌برگ‌های کوتاه است. پشت برگ‌ها نقره‏‌ای فام و دارای دمبرگ کوتاه است.

علاوه بر زعفران، زرشک، آلو بخارا، عناب، سنجد، بادام کوهی، گردو، کشک سیاه، کشک زرد، کشک زیرهای، قره قروت، برگه هلو از سوغات بیرجند است.