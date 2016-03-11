  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۱۷

درگیری مجدد بین نیروهای امنیتی تونس و تروریست ها در «بن قردان»

درگیری مجدد بین نیروهای امنیتی تونس و تروریست ها در «بن قردان»

شهر «بن قردان» تونس شامگاه پنج شنبه بار دیگر شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی و عناصر تروریستی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه های تونس از تیراندازی در مرکز شهر بن قردان بین نیروهای امنیتی و عناصر تروریستی در شامگاه پنج شنبه خبر دادند.

نیروهای امنیتی و نظامی تونس به پیگرد عناصر تروریستی فراری در شهر بن قردان ادامه می دهند و مقررات منع آمدوشد از ساعت ۷ بعدازظهر در این شهر به اجرا گذاشته می شود. یک منبع امنیتی در بن قردان از زخمی شدن یکی از ماموران امنیتی در درگیری های شامگاه پنج شنبه خبر داده و در عین حال تاکید کرد که جراحت وی خطرناک نیست.

از سوی دیگر وزارت کشور و دفاع تونس در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که نیروهای امنیتی و نظامی توانستند روز پنج شنبه ۳ تروریست را به هلاکت رسانده و یک نفر دیگر را نیز دستگیر نمایند. ضمن اینکه ۴ تیربار کلاشینکف نیز در منطقه حسی النور در بن قردان کشف و ضبط گردید.

از زمان آغاز درگیری های مسلحانه در بن قردان از روز دوشنبه گذشته نیروهای امنیتی این کشور توانسته اند ۴۹ تروریست را کشته و ۸ نفر دیگر را دستگیر نمایند. بن قردان از توابع استان مدنین تونس است که در جنوب شرقی این کشور و نزدیکی مرز با لیبی که از هرج و مرج و بی ثباتی رنج می برد قرار دارد.

کد خبر 3577855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها