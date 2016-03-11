تشخیص اختلال بیش فعالی کودک از تاریخ تولد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان تایوانی دریافته اند کودکان پیش دبستانی و در سن مدرسه که در ماه آگوست (اواسط مرداد- اوایل شهریور) به دنیا آمده اند در مقایسه با کودکان همسن و سال خود که در ماه سپتامبر (اواسط شهریور- اوایل مهر) به دنیا آمده اند دارای بالاترین ریسک ابتلا به اختلال بیش فعالی هستند.

در این مطالعه، محققان اطلاعات مربوط به ۳۸۰ هزار کودک مدرسه ای در تایوان را از سن ۴ تا ۱۷ سالگی جمع آوری کردند. آنها میزان شیوع کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی را از طریق ماه تودشان ارزیابی کردند.

طبق این مطالعات، کودکان متولد شده در ماه آگوست در مقایسه با کودکان متولدشده در ماه سپتامبر، ۱.۶۵ بار بیشتر مبتلا به اختلال بیش فعالی تشخیص داده شدند.

محققان هنوز علت دقیق این مسئله را عنوان نکرده اند.