رایزنی ظریف با وزیرخارجه تایلند و دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که در چهارمین مقصد سفر آسیائی خود در تایلند بسر می برد با وزیر امور خارجه تایلند در محل وزارت خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه در این ملاقات با تشکر از تایلند بخاطر برگزاری موفق اجلاس وزرای مجمع گفتگوی همکاری آسیا و اشاره به سفرهای متبادل اخیر مقامات دو کشور، ظرفیت های گسترش همکاری طرفین در زمینه های مختلف اقتصادی را تشریح و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای فعال سازی این ظرفیت ها تاکید کرد.

وزیر خارجه تایلند نیز با اشاره به نتایج مثبت سفر اخیر خود به ایران آمادگی تایلند را برای گسترش روابط با ایران در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی و تجاری اعلام کرد.

در پایان این ملاقات، ضیافت شام رسمی وزیر خارجه تایلند به افتخار ظریف و هیات همراه برگزار شد.

دیدار با دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در حاشیه نشست وزرای مجمع گفتگوی همکاری آسیائی با «بان دیت لیم چون» دبیرکل این مجمع ملاقات و گفتگو کرد. در این ملاقات درباره برنامه های مجمع در دوره ریاست ایران (از سپتامبر ۲۰۱۷ لغایت سپتامبر ۲۰۱۸) و همچنین برنامه نخستین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو در تبریز (به میزبانی ایران) گفتگو و رایزنی شد.

ظریف در این ملاقات از دبیرکل مجمع برای دیدار از ایران و بازدید از مرکز همکاری فرهنگی مجمع گفتگوی همکاری آسیائی (مستقر در تهران) دعوت کرد.

دبیرکل مجمع نیز با تشکر از تلاشهای ایران و اشاره به تشکیل شبکه دانشگاهی مرکب از ۲۴ دانشگاه از ۱۴ کشور عضو مجمع، از ظریف خواست دانشگاههای ایران جهت عضویت در این شبکه تشویق شوند. وزیر امور خارجه در این خصوص قول مساعدت داد.