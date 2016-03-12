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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۳

معاون آموزشی وزارت علوم خبرداد:

اجرای آیین نامه دکتری پیوسته برای دانشجویان استعداد درخشان

اجرای آیین نامه دکتری پیوسته برای دانشجویان استعداد درخشان

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به ابلاغ آیین نامه دکتری پیوسته به دانشگاه ها گفت: این آیین نامه با درخواست دانشگاه ها برای دانشجویان استعداد درخشان اجرا می شود.

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آیین نامه دکتری پیوسته ابلاغ شده و دانشگاه های متقاضی می توانند این آیین نامه را برای دانشجویان استعدادهای درخشان خود اجرا کنند.

وی عنوان کرد: براساس این آیین نامه دانشجویان استعدادهای درخشان می توانند از دوره کارشناسی به صورت مستقیم وارد مرحله دکتری شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: این آیین نامه تنها برای دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه ها اجرا می شود و باید رشته های تحصیلی دانشجویان در مقطع کارشناسی با مقطع دکتری هم راستا و در یک جهت باشد.

به گزارش مهر، محمد فرهادی وزیر علوم پیش از این اعلام کرده بود اجرای آیین نامه دکتری پیوسته در دانشگاه ها بیشتر مربوط به رشته های علوم پایه است تا دانشجویان تشویق شوند و در این رشته ها که بسیار مورد نیاز کشور است اقدام به ادامه تحصیل دهند.

کد مطلب 3577883

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