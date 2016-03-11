  1. ورزش
۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۳

به میزبانی ایتالیا؛

تیم های ملی ووشو ایران و چین به مصاف هم می روند

تیم های ملی ووشو ایران و چین به مصاف هم می روند

تیم ملی ووشو کشورمان برای برگزاری یک دیدار دوستانه اردیبهشت ماه ۹۵ با شش ووشوکار راهی ایتالیا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، دیدار دوستانه تیم های ملی ووشو ایران و چین اردیبهشت ماه سال ۹۵ به پیشنهاد و میزبانی ایتالیا برگزار خواهد شد. طبق دعوت میزبان این دیدار دوستانه در شش وزن برگزار خواهد شد. 

با تصمیم مسئولان فدراسیون تیمی را ترکیب ملی پوشان و قهرمانان کشور در سال ۹۴ برای حضور در این دیدار دوستانه به ایتالیا اعزام می شود. بر همین اساس آهنگریان ، شیرزاد ، سیفی ، کریمی ، عباسی و نوروزی در ترکیب تیم ملی کشورمان به مصاف چین خواهند رفت. 

هدایت تیم ملی کشورمان در این دیدار دوستانه بر عهده حسین اوجاقی است و مهدی علی نژاد به عنوان سرپرست تیم اعزامی به ایتالیا را همراهی می کنند. 

