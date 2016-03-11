به گزارش خبرنگار مهر، محسن علوی پنج شنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: در سال جاری و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته برنامه های مختلفی برای اجرا در ایام عید و تعطیلات نوروز تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به جلب مشارکت و همکاری ادارات و سازمان های دولتی از یک سو و همچنین ظرفیت های بالای استان کردستان از سوی دیگر انتظار می رود که بتوانیم برنامه های مناسبی را در سطح استان اجرایی کنیم که بدون شک خروجی این برنامه ها و اقدامات زمینه را برای جذب بیشتر گردشگری فراهم می کند.

ویژه برنامه نوروزگاه در کردستان برگزار می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: یکی از اولویت های اصلی سازمان میراث فرهنگی در کشور احیا سنت های نوروز در استانهای مختلف کشور است و در همین راستا تلاش می شود که این مهم در استان کردستان به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همسان سازی برنامه ها و مناسبت هایی همچون نوروز یک آسیب جدی است، گفت: هر خطه و منطقه از کشور یک برنامه خاص برای ایام عید و نوروز دارد و به همین دلیل باید مراسم نوروز بر اساس سنت ها و آئین های هر منطقه و استان برگزار شود.

وی به برگزاری مراسم ویژه «نوروزگاه» در استان کردستان اشاره کرد و افزود: در راستای همین سیاست کاری امسال نوروزگاه در استان کردستان هم همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار می شود و انتظار داریم که بتوانیم در راستای احیا سنت ها و آئین های نوروز اقدامی مثبت را اجرایی کنیم.

برگزاری جشنواره عکس نوروز در کردستان

علوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های متعدد تدارک دیده شده برای نوروز امسال در استان کرستان، گفت: برگزاری مسابقه عکس نوروز با همکاری انجمن سینمای جوان سنندج با حضور داوران بین المللی از دیگر برنامه های نوروز در کردستان است.

وی گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته قرار است که نه تنها از نفرات برتر این جشنواره تقدیر شود که کتابی از عکس های ارسال شده به این جشنواره نیز از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان چاپ و منتشر شود.

وی به برپایی ۱۰ نمایشگاه صنایع دستی همزمان با ایام تعطیلات در شهرهای مختلف استان کردستان اشاره کرد و افزود: تا این لحظه قرارداد برپایی پنج نمایشگاه در پنج شهرستان استان کردستان نهایی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان بیان کرد: انتظار می رود که با برگزاری این نمایشگاه های صنایع دستی فرصتی برای معرفی ظرفیت های استان کردستان در این بخش فراهم شود و گردشگران نوروزی هم به راحتی به صنایع دستی استان دسترسی داشته باشند.

چاپ اقلام تبلیغاتی برای معرفی ظرفیت های گردشگری کردستان

وی با اشاره به چاپ اقلام تبلیغاتی جدید در راستای ارائه به مسافران نوروزی در ایام تعطیلات یادآور شد: هر چند که متاسفانه ما در سال جاری با محدودیت های مالی مواجه بودیم ولی علی‌رغم این محدودیت ها اقلام تبلیغاتی خوبی برای معرفی ظرفیت های گردشگری استان کردستان چاپ شده است.

وی به دیگر فعالیت های صورت گرفته در راستای معرفی جاذبه های گردشگری و طبیعی استان کردستان اشاره کرد و گفت: در همین راستا ما از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز غافل نبودیم و فعالیت های خوبی نیز در این بخش صورت گرفته است که در نهایت انتظار می رود که این گونه اقدامات زمینه را برای حضور بیشتر مسافر و گردشگر در استان کردستان فراهم کند.

علوی به هماهنگی های صورت گرفته برای نظارت بر فعالیت های مرتبط با نوروز اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای نظارت بهتر علاوه بر اداره کل میراث فرهنگی، سایر نهادها مسئول نیز در این بخش ما را کمک می کنند.

تشدید اعمال نظارت ها بر فعالیت های مرتبط با نوروز در کردستان

وی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با تشکیل اکیپ های مشترک زمینه را برای اعمال نظارت های بهتر بر فعالیت ها و اقدامات نوروز را فراهم می کنند.

وی عنوان کرد: بدون شک مردم هم برای استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند و انتظار داریم که بتوانیم با بسیج همه امکانات و ظرفیت های در اختیار هم کردستان را به معنی واقعی کلمه معرفی کنیم و هم اینکه افراد بیشتری به این استان سفر کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ضمن تقدیر از همکاری و تعامل اصحاب رسانه در این استان بیان کرد: بدون شک اصحاب رسانه نقش مهمی در راستای ارتقاء سطح عملکرد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر عهده دارند و خوشبختانه در حال حاضر تعامل و همکاری بسیار خوبی در این بخش وجود دارد.

وی در پایان گفت: نقد منصفانه رسانه ها و همچنین کمک آنها به ما برای معرفی ظرفیت های گردشگری، تاریخی و طبیعی استان کردستان بسیار مهم است و خوشبختانه هم اکنون این مهم وجود دارد و انتظار می رود که در ایام تعطیلات نیز این روند با جدیت هر چه تمامتر دنبال شود.