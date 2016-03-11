«پیام خانلرخانی» بهترین مربی لیگ برتر تکواندو ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور در حالی شامگاه پنج شنبه به کار خود پایانی داد که تیم شهرداری ورامین برای سومین فصل متوالی به قهرمانی این مسابقات رسید.

تیم شهرداری ورامین در این فصل از رقابت های لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور در جدال با دانشگاه آزاد اسلامی، توانست بار دیگر به قهرمانی رسیده و جام را در ورامین نگه دارد.

تیم شهرداری ورامین علاوه بر قهرمانی لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور، یک نماینده نیز در میان برترین های این دوره از مسابقات داشت که شیرینی موفقیت ورزش شهرستان را دوچندان کرد.

پیام خانلرخانی سرمربی جوان، خوش فکر و آینده دار شهرداری ورامین که در فصل های اخیر همواره نماینده تکواندو ورامین را به قهرمانی لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا رسانده است، به دلیل عملکرد درخشان خود در این فصل، به عنوان بهترین مربی لیگ ایران انتخاب شد.

شهردار ورامین نیز موفقیت شهرداری ورامین و پیام خانلرخانی در کسب عنوان بهترین مربی لیگ برتر ایران را تبریک گفت، افتخاری که برگ زرین دیگری را در ورزش ورامین به ثبت رساند.