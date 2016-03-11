به گزارش خبرگزاری مهر معصومه ابتکار در جلسه بررسی راهکارهای حل معضل پسماند استان های گیلان و مازندران با اشاره به اینکه برنامه جامع مدیریت پسماند کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور به صورت مشترک در حال تهیه و تدوین است، گفت: به دلیل اهمیت موضوع پسماند، در برنامه ششم توسعه و سیاست گذاری های کلان نیز نگاهی ویژه به این موضوع وجود دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: با توجه به روند صعودی میزان زباله تولیدی روزانه در استان های شمالی کشور بر اثر تردد گردشگران به این استان ها و افزایش هزینه های مادی و معنوی این موضوع برای استان های شمالی، ضروری است تصمیماتی ویژه در این خصوص اتخاذ شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: تصمیماتی بدون انجام ارزیابی زیست محیطی و جانمایی اصولی در دولت گذشته برای مراکز مدیریت پسماند در استان های شمالی اخذ شده است که اکنون مشکلات حقوقی برای سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید ایجاد کرده است ولی به دلیل اهمیت موضوع مدیریت پسماند و افزایش آسیب های این معضل بر محیط زیست و سلامت و بهداشت مردم باید راهکار و تصمیماتی برای رفع این مشکلات و آغاز به کار واحدها اتخاذ شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری در حوزه پسماند، گفت: با توجه به معضل بزرگ پسماند کشور، ضروری است مشوق های متفاوت و قابل توجهی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این حوزه در نظر گرفته شود و در همین راستا نیز مکاتباتی با وزیر اقتصاد و دارایی صورت گرفته است.

ابتکار خاطرنشان کرد: الزامی است فرهنگ سازی و اقدامات مدیریتی در خصوص تفکیک و بازیافت پسماند در اولویت برنامه ریزی های مرتبط با این حوزه قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اروپا امروز سوزاندن هر نوع زباله بازیافتی را ممنوع کرده است، گفت: در بسیاری از کشورها کاغذ تا هفت بار مورد بازیافت و استفاده مجدد با کیفیت اولیه قرار می گرد و پس از هفت بار بازیافت، تبدیل به شانه تخم مرغ و امثالهم می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: جمع آوری و ساماندهی شیرابه های شده باید همزمان و در کوتاه مدت مورد پیگیری قرار گیرد.

ابتکار با اعلام اینکه قرار است به زودی میثاق نامه ای با حضور وی، خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، استانداران استان های شمالی به منظور پاکسازی جنگل های شمالی کشور امضاء شود، افزود: این اقدام در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در راستای حفظ اراضی جنگلی کشور از آسیب ها و تخریب ها است.

وی همچنین به رایزنی های بین المللی خود برای استفاده از تجربیات و دانش روز برای رفع معضل پسماند و تشویق سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در این عرصه اشاره کرد و گفت: عقب ماندگی های بسیاری در این حوزه وجود دارد.