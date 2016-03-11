برگزاری انتخابات سوریه در طول ۱۸ ماه/ هلاکت ۱۲ تروریست در حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «استفان دی میستورا» فرستانده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طی سخنانی اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری در سوریه طی ۱۸ ماه برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش قرار است مذاکرات صلح سوریه بین دولت و مخالفان این کشور روز دوشنبه ۱۴ مارس (۲۴ اسفند) در ژنو آغاز شود.

دی میستورا پیش از این در رابطه با مذاکرات صلح سوریه گفته بود: مذاکرات در ۱۴ مارس در ژنو آغاز می شود و تا ۲۴ ماه مارس ادامه خواهد یافت و اگر لازم باشد تمدید خواهد شد.

از سوی دیگر کمک های بشردوستانه روسیه و سوریه نیز به شهر التل در حومه دمشق وارد شد. بخش هایی از این شهر که جمعیتی نزدیک به ۶۰ هزار نفر را در خود جای داده است، توسط گروه های مسلح کنترل می شود که مذاکره با آنها برای صلح ادامه دارد.

در همین راستا مرکز هماهنگی روسیه در پایگاه هوایی حمیمیم نیز اعلام کرد که راه های ایمن برای تحوبل این محموله های غذایی و دارویی به ساکنان شهر التل بازگشایی شده است.

در تحولات میدانی سوریه نیز گروه های ترویستی داعش و جیش الحر با یکدیگر در حومه شمال شرقی درعا با یکدیگر درگیر شدند که در پی آن شماری از اعضاء ۲ گروه کشته و زخمی شدند.

همچنین گروه تروریستی تکفیری داعش شماری از منازل شهروندان شهر الرقه را به تصرف خود درآورد.

به علاوه اینکه ارتش سوریه با تکفیری های داعش در ۲ منطقه الدوره و ارتفاعات هیان حومه شرقی حمص درگیر شد و موفق به هلاکت ۱۲ نفر از تروریست ها در این مناطق شد.