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۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۷

آخرین آمار عضویت آزمایشگاهها در شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی

آخرین آمار عضویت آزمایشگاهها در شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از آخرین آمار عضویت آزمایشگاهها در این شبکه خبر داد و گفت: تا کنون ۱۰۶ آزمایشگاه به صورت قطعی عضو این شبکه شده اند.

رضا اسدی فرد، به خبرنگار مهر گفت: ۲۵۶ آزمایشگاه با تعداد ۴ هزار و ۳۷۴ تجهیزات آزمایشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۰۶ آزمایشگاه به صورت قطعی و ۸۸ آزمایشگاه به صورت آزمایشی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی هستند.

وی با بیان اینکه ۶۲ آزمایشگاه هنوز عضو شبکه آزمایشگاهی نشده اند، اظهار  داشت: تعداد کل تجهیزات آزمایشگاهی که عضو شبکه راهبردی نیستند برابر با ۶۴۷ است.

به گفته مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در مجموع ۸۸ آزمایشگاه با تعداد ۱۵۶۰ تجهیزات به صورت آزمایشگاهی عضو این شبکه هستند.

اسدی فرد عنوان کرد: شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری‌های راهبردی کشور است که برنامه تقویت و توسعه زیرساخت‌های خدمات مطلوب آزمایشگاهی را در این حوزه بر عهده دارد.

وی با اشاره به اهداف شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی گفت: «بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌های فناوری راهبردی»، « تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی»، « جمع آوری اطلاعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی و پراکندگی آن در سطح کشور با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور»، « ارتقا دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه‌ها از طریق آموزش و به اشتراک‌گذاری تجارب»، « استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارائه خدمات با نتایج قابل اعتماد»، «کمک به تکمیل توانمندی‌های آزمایشگاهی مراکز عضو در راستای نیازهای کشور» از اهداف این شبکه به شمار می روند.

کد مطلب 3577946

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