آخرین آمار عضویت آزمایشگاهها در شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی

رضا اسدی فرد، به خبرنگار مهر گفت: ۲۵۶ آزمایشگاه با تعداد ۴ هزار و ۳۷۴ تجهیزات آزمایشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۰۶ آزمایشگاه به صورت قطعی و ۸۸ آزمایشگاه به صورت آزمایشی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی هستند.

وی با بیان اینکه ۶۲ آزمایشگاه هنوز عضو شبکه آزمایشگاهی نشده اند، اظهار داشت: تعداد کل تجهیزات آزمایشگاهی که عضو شبکه راهبردی نیستند برابر با ۶۴۷ است.

به گفته مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در مجموع ۸۸ آزمایشگاه با تعداد ۱۵۶۰ تجهیزات به صورت آزمایشگاهی عضو این شبکه هستند.

اسدی فرد عنوان کرد: شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری‌های راهبردی کشور است که برنامه تقویت و توسعه زیرساخت‌های خدمات مطلوب آزمایشگاهی را در این حوزه بر عهده دارد.

وی با اشاره به اهداف شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی گفت: «بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌های فناوری راهبردی»، « تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی»، « جمع آوری اطلاعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی و پراکندگی آن در سطح کشور با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور»، « ارتقا دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه‌ها از طریق آموزش و به اشتراک‌گذاری تجارب»، « استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارائه خدمات با نتایج قابل اعتماد»، «کمک به تکمیل توانمندی‌های آزمایشگاهی مراکز عضو در راستای نیازهای کشور» از اهداف این شبکه به شمار می روند.