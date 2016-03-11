نحوه ارسال لیست حق بیمه کارگران پاره وقت توسط کارفرمایان

به گزارش خبرگزاری مهر طبق مواد ۲۸، ۳۲، ۳۹ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ آن قانون، تمامی کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند، صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق العاده شغل و مزایای کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضاء شود، در موعد مقرر به واحدهای مربوطه سازمان ارسال کنند.

با توجه به اینکه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی بر اساس روزهای کارکرد بیمه شده است، از این رو لازم است برای جلوگیری از تضییع حق بیمه شده و رعایت دقیق قوانین و مقررات لیست و حق بیمه کارکنان بر اساس روزهای کارکرد و فارغ از ساعات کارکرد با رعایت دستمزد مربوطه تنظیم و به سازمان ارسال و پرداخت شود.

همچنین به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در قبال کار به بیمه شده داده می شود. از اینرو برابر اصلاح تبصره یک ماده ۲ آیین نامه یاد شده مزایای نقدی غیر مشمول کسر حق بیمه عبارت است از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله مندی طبق قانون( ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی)، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، خسارت اخراج و مزایای پایان کار.

سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت می شود، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود و کارفرما مکلف است برابر ماده ۲۸ قانون، ۷ درصد سهم بیمه شده به همراه ۲۰ درصد سهم کارفرما و ۳ درصد بیمه بیکاری( سهم کارفرما) در مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۹ به شعبه ذیربط پرداخت نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، برای ماده ۳۶ شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.