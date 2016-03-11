  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

برای دیدار با هند و عمان؛

محل تمرینات تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد

تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار با هند و عمان در زمین شماره یک آزادی و ورزشگاه دستگردی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش در این باره گفت: پس از آنکه وزیر ورزش خواستند که موضوع زمین تمرین تیم ملی را حل کنم از زمین آکادمی و ورزشگاه شهید دستگردی بازدید کردم و صحبت هایی را با مهندسان این دو مجموعه برگزار کردم.

وی ادامه داد: با مسئولان ورزشگاه آزادی به توافق رسیدیم تا چهار جلسه تمرینات تیم ملی در آنجا برگزار شود. مسئولان ورزشگاه شهید دستگردی هم قول دادند دو تا سه جلسه ورزشگاه را در اختیار تیم ملی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا روز پنجم فروردین ماه به مصاف هند خواهد رفت و روز دهم همین ماه در ورزشگاه آزادی میزبان عمان خواهد بود.

