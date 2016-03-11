به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عملیات والفجر ۸ و شهید زاهدین خیراللهی پیش از ظهر جمعه با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان، استاندار لرستان، هم رزمان شهید از استان خوزستان و جمعی از مسئولان در حسینه ثارالله سپاه ناحیه خرم آباد برگزار شد.

بهرام رشیدی نیا مدیرکل روابط عمومی استانداری لرستان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه با همکاری مشترک رزمندگان گردان حمزه سیدالشهدا اندیمشک و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان و پایگاه مقاومت بسیج استانداری لرستان برگزار شده است.

وی ادامه داد: برای اولین بار است دو استان برای برگزاری یک یادواره شهدا با هم همکاری می کنند.

بنا بر این گزارش با اهدای پرچم متبرک حرم حضرت زینب(س) و لوح تقدیر از مادر شهید خیراللهی تقدیر به عمل آمد.