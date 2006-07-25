سوريه خبر آمادگي خود براي اعلام مخفيگاه القاعده در لبنان را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،عماد مصطفي با رد گزارش شبكه خبري اسكاي نيوز انگليس كه گزارش داد سوريه در افشاي مخفيگاه القاعده در لبنان به آمريكا كمك خواهد كرد، اين خبر را نادرست خواند .

وي با تكرار موضع كشورش درباره مبارزه با تروريسم خاطر نشان كرد :"از زمان يازده سپتامبر 2001 ، آمريكا و سوريه درباره القاعده و ديگر گروههاي بنياد گراي تندرو با يكديگر همكاري داشتند وهم اكنون همكاري ديگر دراين زمينه وجود نداشته است .

نماينده سوريه در سازمان ملل درباره سفررايس به منطقه از جمله ديدارغير مترقبه وي از لبنان گفت :"اين ديدارسودمند نبود ".



عماد مصطفي همچنين در اين راستا خاطر نشان كرد :"رايس نتوانست كاري دربيروت انجام دهد. وي تنها درخواستها و مواضع اسرائيل را تكرار كرد ".



نماينده سوريه ازاقدام آمريكا مبني بر ارسال بمبهاي ليزري هدايت شونده به اسرائيل انتقاد كرد و تصريح كرد: با اين اقدام ، اسرائيل مي تواند از اين بمبها دركشتار بيشتر و بيشتر غيرنظاميان و كودكان لبناني استفاده كند .



شبكه خبري اسكاي نيوز انگليس روزگذشته ادعا كرد كه سوريه آماده است تا محل اختفاي اعضاي شبكه تروريستي القاعده در لبنان را به آمريكا اعلام كند.