کشف گورستان ۷ هزار ساله در زیدون بهبهان

عاطفه رشنویی پیش از ظهر امروز جمعه در حاشیه بازدید از این منطقه در گفتگو با خبرنگاران مهر اظهار کرد: محوطه تاریخی چغاسفلی در بهبهان جزو تپه های بلند و دیدنی است که می توان آن را از پس کرانه های خلیج فارس مشاهده کرد.

وی افزود: خود تل این محوطه در دهه ۸۰ به ثبت رسیده بود و عباس مقدم رئیس هیئت کاوش در چغاسفلی سال گذشته با بررسی هایی که در حوزه آبگیر دشت زهره انجام داد به این محوطه و تل های اقماری رسیده و مشخص شد علاوه بر آن محوطه ای که در دهه ۸۰ به ثبت رسید، محوطه های دیگری هم هست که اطراف این محوطه قرار گرفته است.

رشنویی بیان کرد: اولین فعالیت برای این محوطه را تعیین عرصه و حریم در نظر گرفتیم و سال گذشته پیگیری های لازم را در اردیبهشت ماه امسال انجام دادیم و در نهایت شهریور ماه در شورای ثبت و حریم کشوری تصویب و به استان ابلاغ شد.

معاون میراث فرهنگی استان خوزستان بیان کرد: در این محوطه که عرصه آن مشخص شد، پنج محوطه اقماری دیگر هم کشف و در این عرصه جای گرفت. در نهایت با بررسی های انجام شده معلوم شد که تمام این محوطه ها اثر تاریخی هستند.

رشنویی بیان کرد: عباس مقدم یک ژئوفیزیک در این محوطه انجام داد و یک سری آثار مشخص شد که کجا چه نوع معماری و نهفته های باستانی وجود دارد. پس از این اعلام شد که در این فصل (حال حاضر) تا حدودی به معماری محوطه پرداخته و کارهای لازم را انجام بدهند.

وی اظهار کرد: آب کندی در کنار این محوطه هست که نشان دهنده وجود یک رودخانه فصلی است. با مراجعه به این محل معلوم می شود که در گذشته ریگستان حاصل از رود روانی بوده است.

رشنویی بیان کرد: دی ماه سال جاری یک بار که برای سرکشی روزانه به محوطه مراجعه می شود، گروه متوجه انجام حفاری های غیرمجاز در اطراف این محوطه می شوند و آثاری شبیه به گور هم نمایان شده بود. گمانه زنی هایی انجام و منجر به کشف گورهای بزرگ شد که نشان می داد، مردمانی که هفت هزار سال پیش اینجا زندگی می کردند چه معماری ها، هنر سفالگری، آئین و سنت تدفینی داشته اند.

معاون میراث فرهنگی خوزستان بیان کرد: در این محوطه پنج گور شناسایی شده ولی این مکان، گورستان بسیار بزرگی بوده و وسعت بسیار زیادی هم دارد.

رشنویی تصریح کرد: گارد حفاظت داریم که به صورت روزانه سرکشی می کنند ولی گاهی اوقات در فاصله انجام دو سرکشی اتفاقات ناگواری روی می دهد ولی برای این محوطه اتفاق ناگواری نیفتاده و گارد به همراه عباس مقدم خیلی به موقع وارد عمل شده و از آن اتفاق جلوگیری کردند.

وی بیان کرد: مقرر شده که برای این محوطه نگهبان دائم و ایستگاه حفاظت تعیین و برنامه پنج ساله ای نیز برای ساماندهی تدوین شود. از اعتبارات ابلاغی و همچنین محل اعتبارات استانی مورد حمایت قرار خواهد گرفت و انشاءالله برنامه های خوبی برای آنجا داریم.