اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت با زور امكان پذير نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، لحود در گفتگو با راديو بين المللي فرانسه در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي قطعنامه 1559مبتني بر خلع سلاح شبه نظاميان كليد حل مشكل لبنان است، گفت كه اين قطعنامه در پايان "گفتگو بين لبناني ها" اجرا خواهد شد.

وي افزود : سازمان ملل با اين قطعنامه به لبناني ها زماني را براي گفتگو بين خودشان درباره شيوه اجراي آن اعطا كرد، اما آنچه (برضد لبنان) روي داده است گويي اعلام مي كنند كه ما مي خواهيم اين قطعنامه را به زور اجرا كنيم .



لحود گفت : من هر تصميمي را كه لبناني ها با اجماع بين خويش بگيرند و با زور اجرا نشود، تاييد مي كنم.

رئيس جمهوري لبنان خاطرنشان كرد: تجاوزات گسترده اسرائيل به لبنان از روز 12ژولاي، توجه جهاني را به مشكل اساسي در لبنان يعني حضور آوارگان فلسطيني در لبنان را منحرف كرد.

وي با اشاره به توطئه هايي كه براي اسكان دائمي آوارگان فلسطيني در لبنان در جريان است، افزود: مشكل آوارگان فلسطيني، مشكل بزرگي در لبنان است و با آنچه كه اسرائيلي ها هم اكنون انجام مي دهد، مردم موضع اساسي و آن وجود فلسطيني را فراموش خواهند كرد، اسرائيلي ها خواهان آن هستند كه همگان ايده باقي مانده فلسطينيان در لبنان را بپذيرند، اما براساس قطعنامه سازمان ملل آنها حق بازگشت به ميهن خويش را دارند.

وي افزود: 500 هزار پناهنده فلسطيني در لبنان با ميانگين زاد و ولد سه برابر بيشتر از ميانگين خود لبنان حضور دارند و آنها در دراز مدت توازن جمعيتي در كشور را تهديد مي كنند.