حضرت زهرا(س) تجلی تمام صفات الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی طالبی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار افزود: رضایت آن حضرت وقتی حاصل می شود که در مسیر حق باشیم و غضب آن حضرت وقتی است که از حق انحراف پیدا کنیم .

وی با تسلیت ایام فاطمیه ادامه داد: مردم ولایتمدار ایران در ایام عید حرمت این ایام را نگه دارند.

حجت الاسلام طالبی در ادامه با اشاره به ایام پایانی سال افزود: باید کارنامه خود را مورد بررسی قرار دهیم مردم همه مشغول خانه تکانی هستند لازم است در ایام یک خانه تکانی درونی هم داشته باشیم.

امام جمعه قیدار افزود: یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد افسردگی نگذشتن از خطاهای دیگران است. کنار گذاشتن کینه ها یکی از عواملی است که حال انسان ها را دگرگون می کند برای رسیدن به احسن الحال باید کینه ها را کنار گذاشت و دوستی ها را توسعه داد که در روایات آمده که دست دادن باعث ریزش گناهان می شود.

حجت الاسلام طالبی ادامه داد: بسیاری از رفتارهای پسندیده مثل پاکیزگی، آراستگی، سیر وسفر، دید و بازدید، بخشش و احسان، هدیه دادن، دلجویی کردن، در آیین و رسم عید نوروز انجام می گیرد که از نگاه عقل وشرع قابل ستایش است.

امام جمعه قیدار گفت: برخی از رفتار همانند آنچه در چهارشنبه سوری اتفاق می افتد یک خرافه است و از هر گونه حقیقت و واقعیت تهی و خالی است بیشتر کارهائی که در چهارشنبه سوری انجام می گیرد با عقل در تضاد است کارهائی که از روی جهل و نادانی است.

حجت الاسلام طالبی ادامه داد: انجام کارهائی که باعث آزار، اذیت و وحشت دیگران و باعث اختلال در امنیت و آرامش اجتماعی می شود شرعا و عرفا گناه کبیره و حرام است و عذاب الهی را یقینا به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه قیدار افزود: کسانی که این مسائل خرافی را ترویج می کنند جاهلند و شریک جرم و معصیت هستند توصیه می کنم کارها را قبل از انجام با عقل خدا دادی بسنجیم کاری نکنیم که پشیمانی بار آورد و یک عمر با ندامت زندگی کنیم.

حجت الاسلام طالبی ادامه داد: شهادت فنا شدن انسان برای رسیدن به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است شهادت عشق به وصال محبوب در زیباترین شکل است.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف امام خمینی(ره)از تاسیس بنیاد شهید تداوم خط سرخ شهادت بود افزود: محوری ترین فعالیت بیناد شهید باید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت درجامعه باشد باید شهدا به عنوان الگوی برتر به نسل جوان معرفی شود و این ممکن نیست مگر این که یاد و خاطره شهدا را زنده کنیم به همین خاطر مقام معظم رهبری فرمودند زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست

امام جمعه قیدار گفت: در هر جامعه ای که فرهنگ شهادت و ایثار در آن جریان داشته باشد و بالاترین آرزوی رهبر و افراد آن جامعه شهادت باشد آن جامعه زنده است و هیچ نیرو و قدرتی توان مقابله با آن را نخواهد داشت.

حجت الاسلام طالبی در ادامه با اشاره به تشیع شهدای گمنام در شهرستان خدابنده در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س)ادامه داد: در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فضای شهرستان خدابنده با اسوه های ایمان، ایثار، صبر و مقاومت،مردانگی و فداکاری عطرآگین عطر آگین می شود.

امام جمعه خدابنده در ادامه با اشاره به سالگرد ارتحال یادگار امام(ره) گفت: مرحوم سید احمد خمینی خود را وقف انقلاب و امام کرده بود ایشان بازوی پر توان و مشاوری خبره و امین رهبر کبیر انقلاب بود و کاملا مطیع ولایت فقیه بود برای دنیا اهمیتی قائل نبود و از خود ستایی به شدت پرهیز می کرد.