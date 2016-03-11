خانه تکانی سال نو در شرق پایتخت با مشارکت شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری با اشاره به اجرای برنامه های طرح استقبال از بهار؛در شرق تهران افزود: همزمان با اجرای طرح استقبال ازبهار، مسیر عبوری معلولان و جانبازان در شرق تهران نیز مناسب سازی شد.

وی گفت: روکش آسفالت، مرمت انهار، مرمت جداول، باز پیرایی کارگاههای ساختمانی و... از دیگر برنامه های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ در طرح استقبال از بهار است.

نوری با اشاره به مرمت پلها ی عابر پیاده، بهسازی خط کشی ها، اصلاح هندسی، نصب علائم ترافیکی و... را از جمله برنامه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۸ در طرح استقبال از بهار نام برد.

شهردار منطقه ۸ گفت: غبا رروبی مساجد، شست و شو و رنگ آمیزی نماها، پاکسازی برچسب ها و پوسترها از جداره های شهری، پاکسازی و نظافت گاردریلها، جداول و المانهای ترافیکی و.. از دیگر برنامه های معاونت امورشهری شرق تهران در آستانه فرا رسیدن فصل بهار است.

نوری عنوان داشت: بازدید از زنان سرپرست خانوار، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح محلات، برگزاری مراسم روز درختکاری در مدارس تحت عنوان دوست سبز، نصب بنر های فرهنگی با هدف ترویج شعائر اسلامی و با رویکرد استقبال از بهار، برگزاری مراسم یادبود پنج شنبه آخر سال، اجرای طرح سفره طبیعت به مناسبت روز طبیعت، تشکیل کمیته خیرین، برگزاری گرامی داشت سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و... از جمله ویژه برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۸ در طرح استقبال از بهار است.

وی با اشاره به اجرای ویژه برنامه های بهار با مسجد افزود: با هدف نظافت و آراستگی مساجد در هفته پایانی سال؛ مساجد شرق تهران غبار روبی می شوند.

نوری با اشاره به توسعه فضای سبز عمودی در شرق تهران افزود: شهرداری منطقه ۸ با کاشت انواع گل ها و نهال های تزئینی و زینتی در بوستان ها و فضاهای عمومی منطقه، شهروندان را برای استقبال از بهار آماده می کند.