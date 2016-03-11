مجالس فاطمیه (س) باید در جامعه اثر گذار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر کیخا ظهر امروز در جمع نماگزاران مصلی المهدی (عج) زابل اظهار داشت: مجالس عزاداری باید مبتنی بر جامعه باشد و نقش ویژه ای در روشنگری افکار ایفا کند.

وی افزود: رفتارها باید به گونه ای باشد که دخت نبی مکرم اسلام(ص) که همواره مورد لطف پیغمبر اسلام قرار داشتند از ما خشنود باشد.

امام جمعه زابل بیان کرد: ایام فاطمیه فرصت خوبی برای بیان ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) در جامعه بوده و مسئولان امر باید اهتمام جدی در این رابطه داشته باشند، بدانیم ترویج ارزش‌های اخلاقی و رفتاری حضرت فاطمه(س) در ایام فاطمیه ضرورت دارد.

وی گفت: امید است که خداوند به ما توفیق درک والای مجالس فاطمیه را بدهد که بتوانیم با نگاه نافذ در برابر توطئه های دشمنان به ویژه در جنگ نرم بایستیم.

امام جمعه زابل در بخش دیگری از خطبه های با اشاره به انتخابات هفتم اسفندماه گفت: مردم در این روز به خوبی ولایتمداری را نشان دادند و بار دیگر با حضور حماسی خود نه بزرگی را به تلاش های دشمنان برای پیش برد اهداف خود در این دیار نشان دادند.

وی افزود: در انتخابات اخیر مشارکت حداکثری بیش از ۶۹ درصدی مردم سیستان حاوی پیام ویژه ای خطاب به مسئولان بود که مردم این دیار علی رغم تمامی مشکلات تنها به اقتدار جمهوری اسلامی می اندیشند.

حجت الاسلام کیخا گفت: در این دوره از انتخابات سیستان شاهد حضور همه جانبه اقوام و طوایف بودیم که زمینه ساز حضور پر شور مردم در انتخابات شد، شکوه انتخابات در این دوره مثال زدنی بود.

وی افزود: امید است اکنون منتخبان مردم عمل به قول ها و تعهد به آن ها داشته باشند و اکنون با همدلی، همراهی و برادری در راستای توسعه همه جانبه و برابر سیستان با استفاده از تمامی ظرفیت ها قدم بردارند.

امام جمعه زابل با تشکر از دو نماینده مردم سیستان در مجلس نهم افزود: چهار سال این دو نماینده برای خدمت به مردم تلاش کردند که خداوند اجر آنان را خواهد داد.

وی با اشاره به امنیت برگزاری انتخابات گفت: در این دوره شاهد برگزاری انتخابات در اوج امنیت علی رغم تهدیدهای دشمنان به ویژه تروریست ها بودیم که برگ زرین دیگری برای نیروی های امنیتی و نظامی ایران رقم زد.